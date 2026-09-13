Casa în stil Tudor din cartierul Jamaica Estates, din Queens, unde Trump și-a petrecut primii ani de viață, a fost vândută pentru 1,93 milioane de dolari, a confirmat exclusiv pentru The Post agentul imobiliar Joe Zhu, de la RE/MAX Edge, relatează New York Post.

Suma este cu aproape 1,1 milioane de dolari mai mare decât cei 835.000 de dolari plătiți anul trecut de dezvoltatorul Tommy Lin pentru proprietatea degradată din Queens, înainte de a investi peste 500.000 de dolari într-o renovare completă, desfășurată pe parcursul a opt luni.

Prețul final a fost, de asemenea, cu doar 70.000 de dolari sub cel mai recent preț cerut, de 1,99 milioane de dolari.

Tranzacția încheie povestea unei vânzări despre care The Post a relatat pentru prima dată în luna iulie, când casa cu cinci dormitoare a intrat sub contract, însă prețul convenit nu fusese dezvăluit.

La acel moment, Zhu spunea că oferta era „foarte apropiată” de prețul cerut.

Legătura cu președintele, factor decisiv

Zhu a declarat că legătura casei cu președintele a reprezentat un factor important pentru potențialii cumpărători, mulți dintre aceștia fiind interesați de proprietate nu doar pentru valoarea ei imobiliară.

„Au fost destul de mulți oameni” interesați pentru că era fosta casă a lui Trump, a declarat Zhu pentru The Post, adăugând că unii au considerat că proprietatea are și o valoare istorică suplimentară.

Locuința de aproximativ 3.100 de metri pătrați, situată pe strada Wareham Place, nr. 85-15, este acum foarte diferită de starea în care a găsit-o Lin.

Când a cumpărat proprietatea pentru 835.000 de dolari, în 2025, aceasta fusese abandonată timp de mai mulți ani, suferise pagube provocate de spargerea unei conducte și avea probleme cu mucegaiul. Casa ajunsese chiar să fie ocupată de o colonie de pisici sălbatice, după cum relata anterior The Post.

Locuința, găsită în stare de degradare

Renovarea făcută de Lin a inclus o bucătărie modernă pentru un bucătar, pardoseli dispuse în model „spic” și băi amenajate în stilul unui centru spa, în timp ce exteriorul distinctiv, în stil Tudor, a fost păstrat.

Proprietatea cu cinci dormitoare și patru băi a fost scoasă inițial la vânzare pentru 2,3 milioane de dolari, înainte de a fi retrasă de pe piață și, ulterior, relistată. După o nouă reducere de preț, proprietarii cereau puțin sub 2 milioane de dolari în momentul în care casa și-a găsit cumpărătorul în această vară.

Nicio renovare nu poate însă reproduce principalul element care face casa celebră.

Tatăl lui Trump, dezvoltatorul imobiliar Fred Trump, a construit locuința din cărămidă și stuc în 1940. Donald Trump a locuit acolo până în jurul vârstei de 4 ani, când familia s-a mutat într-o casă mai mare din apropiere, tot în Jamaica Estates.

Proprietatea de pe Wareham Place are, la rândul ei, o istorie imobiliară spectaculoasă.

Casa a fost vândută pentru 2,14 milioane de dolari în 2017, la scurt timp după ce Trump a ajuns la Casa Albă pentru primul său mandat, iar ulterior a fost oferită turiștilor prin Airbnb, înainte de a ajunge, în cele din urmă, într-o stare avansată de degradare.