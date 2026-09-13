„În acest moment, niciun element nu permite să se vorbească despre un act «rău intenționat» comis cu intenția deliberată de a deraia trenul și, cu atât mai puțin, despre un «atentat»”, a subliniat procurorul din Rouen, Sébastien Gallois, relatează news.ro, care citează AFP.

O bucată de șină aflată pe calea ferată ar putea fi cauza accidentului, în urma căruia o tânără de 18 ani a fost grav rănită, potrivit Parchetului. Cu toate acestea, cauzele prezenței acestui obiect rămân deocamdată „necunoscute”, iar ancheta continuă, a precizat aceeași sursă.

Principala victimă a accidentului, tânăra, este „în continuare internată în spital, dar temerile privind viața sa sau o invaliditate gravă au fost acum infirmate”, a anunțat sâmbătă seara Sébastien Gallois.

Sâmbătă după-amiază, alte trei persoane erau internate în spital, fără leziuni grave, a precizat el. Ceilalți răniți au putut să se întoarcă acasă.

Deraierea trenului TER, care asigura legătura Rouen-Caen, a avut loc între stațiile Tourville și Elbeuf-Saint-Aubin, în localitatea Cléon (departamentul Seine-Maritime), la sud de Rouen, vineri, în jurul orei locale 19:45. Trenul format din două vagoane transporta 186 de persoane.

O bucată de șină, în centrul anchetei

O sursă din cadrul poliției a declarat sâmbătă dimineață pentru AFP că se ia în considerare în primul rând ipoteza unui act comis cu rea intenție.

Însă anchetele efectuate între timp nu au adus niciun element nou cu privire la cauzele prezenței – pe una dintre șinele căii ferate – a unei bucăți dintr-o altă șină, a declarat sâmbătă seara procurorul din Rouen.

În ceea ce privește ancheta încredințată poliției judiciare din Rouen, „operațiunile de poliție tehnică și științifică au fost finalizate în cursul după-amiezii. Au avut loc mai multe audieri. Multe altele sunt programate” pentru duminică, a adăugat procurorul.

Cutia neagră a trenului a fost ridicată de anchetatori.

Circulă numeroase speculații cu privire la cauzele accidentului, în special din partea unor personalități politice.

„Deraierea trenului TER din Normandia este rezultatul unui atentat. Trebuie tratată ca atare”, a afirmat, printre alții, primarul orașului Nisa și liderul Uniunii Dreptei pentru Republică (UDR), Eric Ciotti, cerând ca autorii să fie pedepsiți „cu cea mai mare fermitate”.

„Ipoteza cea mai probabilă în acest moment este aceea a unui act care nu este doar unul cu rea intenție, ci unul pe care îl putem califica drept criminal”, a declarat, la rândul său, președintele centrist al regiunii Normandia, Hervé Morin.

Bucata de șină, „estimată între 250 și 300 de kilograme”, nu „a ajuns pur și simplu pe calea ferată, având în vedere că un tren a trecut cu o oră înainte și că nu s-au efectuat lucrări între timp”, a declarat el pentru AFP, precizând totodată că pe acest tronson viteza maximă este de 120 km/h.

Pasagerii, în stare de șoc

Potrivit primarului din Cléon, a cărui municipalitate a găzduit în timpul nopții pasagerii trenului accidentat, victimele se aflau „în stare de șoc, pentru că a fost un accident violent”.

„Geamurile vagoanelor care au rămas în picioare s-au spart, iar din cauza vitezei, pietricele au pătruns în interiorul vagoanelor”, a declarat pentru AFP Mélanie Delacour.

După deraiere, un vagon s-a răsturnat pe o parte, în timp ce alte patru au ieșit de pe șine.

„A fost cu adevărat șocant, încă mai tremur”, a mărturisit unul dintre pasageri, Louis, în vârstă de 24 de ani, pentru ICI Normandie.

Traficul feroviar, întrerupt vineri seara pe liniile Paris-Rouen și Rouen-Amiens, a fost restabilit, a anunțat sâmbătă dimineața un purtător de cuvânt al SNCF Réseau.

Pe linia Rouen-Caen, unde în mod normal sunt asigurate zece curse dus-întors pe zi și șase în weekend, circulația rămâne întreruptă.