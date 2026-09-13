”Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reghin au fost solicitaţi, cu puţin timp în urmă, la un accident rutier produs în localitatea Gorneşti, în care sunt implicate două autoturisme. La locul intervenţiei au fost mobilizate două autospeciale de intervenţie, dotate cu module de descarcerare, precum şi două ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă”, a transmis, duminică, ISU Mureş, potrivit News.ro.

Sursa citată a precizat că, în urma evenimentului rutier, au rezultat 6 victime. Două dintre acestea erau încarcerate şi erau decedate la momentul sosirii echipajelor medicale.

Alte patru persoane, între care un minor, sunt evaluate de medici, trei dintre acestea fiind în stare mai gravă.

Centrul Infotrafic precizează că traficul este oprit pe DN 15 Târgu Mureş - Reghin, în zona localităţii Gorneşti

Se estimează reluarea circulaţiei după ora 16:30.