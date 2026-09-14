Un cuplu din India și-ar fi abandonat, potrivit poliției, fiica în vârstă de doi ani pe dealul Bhandara, în apropierea orașului Pune, relatează The Times of India și Sakal, citează tnlive.sk.

Tatăl, în vârstă de 23 de ani, și mama, de 21 de ani, s-ar fi confruntat cu grave probleme financiare și ar fi crezut că fetița va fi găsită de cineva care va avea grijă de ea. O zi mai târziu, cei doi s-au prezentat la poliție și au recunoscut că și-au abandonat copilul.

Fetița a fost observată de mai multe persoane pe deal, în jurul orei 15:00, duminică, 6 septembrie, iar acestea au alertat poliția. Oamenii legii au dus-o la spital. Un control medical a arătat că fetița era în stare bună de sănătate.

Polițiștii au încercat să afle cui îi aparținea copilul

Poliția a încercat inițial să afle cine sunt părinții copilului. Fetița nu înțelegea limba marathi, astfel că oamenii legii nu au reușit să obțină de la ea informațiile necesare.

Polițiștii au verificat și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona dealului, însă acestea nu au ajutat la identificarea persoanei care o lăsase acolo.

Părinții s-au prezentat singuri la secția de poliție

Părinții s-au prezentat la secția de poliție luni. Inițial, ei au susținut că au găsit fetița în Mumbai. După noi întrebări, au recunoscut însă că era fiica lor și că o lăsaseră singură pe deal.

Cuplul este originar din statul Uttar Pradesh și locuiește în prezent în Vasuli, în districtul Khed. Tatăl lucrează ca muncitor zilier.

Potrivit poliției, cei doi au decis să-și abandoneze fiica din cauza lipsei banilor.