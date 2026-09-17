Cyrena Anne Quast, în vârstă de 35 de ani, a fost arestată pe 30 august, după ce a fost acuzată că a furat două pachete duble de baterii pentru unelte electrice, în valoare de aproximativ 580 de dolari, dintr-un magazin din Monticello, potrivit unei plângeri penale obținute de The Watch MN, citează New York Post.

Un angajat al magazinului ar fi recunoscut-o pe femeia din Saint Cloud în legătură cu un presupus furt comis cu două zile înainte și a chemat poliția.

Quast ar fi recunoscut că a furat pachetele de baterii și a fost reținută sub acuzația de furt, încadrat drept delict grav, potrivit evidențelor online privind arestările.

Însă presupusul furt nu este lucrul despre care vorbește toată lumea.

Fotografia de la arestare a devenit virală

Asemănarea lui Quast cu superstarul internațional în vârstă de 57 de ani, în fotografia realizată de Biroul Șerifului din comitatul Wright, a atras o atenție uriașă pe internet.

„Pentru o clipă am crezut că este J.Lo, lol”, a glumit un utilizator, în timp ce altul a scris: „E o eroare în Matrix, lol”.

Alți utilizatori au făcut glume inspirate de versurile celebrului hit al lui Lopez din 2002, „Jenny from the Block”, în secțiunile de comentarii în care fotografia sosiei artistei a fost distribuită.

„În închisoare este cunoscută drept Jenny from D-Block!”, a scris un utilizator, în timp ce altul a glumit: „Jenny a mers prea mult pe stradă”.

„Cu siguranță este tot Jenny from the block.”

„JENNIFER, DACĂ NU VII SĂ-ȚI IEI SORA CHIAR ACUM ȘI SĂ FACEȚI TESTUL ĂSTA ADN. Fă-o pentru noi. Asta e sora ta”, a glumit un alt utilizator.

Nu ar fi prima ei problemă cu legea

Quast a fost eliberată în ziua următoare arestării sale din 30 august, potrivit Daily Mail.

Evidențele online indică faptul că arestarea de luna trecută nu a fost prima ei problemă cu legea.