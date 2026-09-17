Evenimentul marchează 567 de ani de la prima atestare documentară a oraşului, a informat Primăria Capitalei, miercuri, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

IMAPP revine cu proiecții spectaculoase

* "IMAPP Bucharest", ajuns la a XI-a ediţie, va avea loc sâmbătă de la ora 21:30, reunind lucrările a şapte câştigători internaţionali de video mapping. Faţada Palatului Parlamentului va deveni un uriaş ecran pentru lucrări ce combină arta digitală, muzica şi tehnologia. Ediţia din acest an are tema "Past. Forward.".

Proiecţiile vor fi precedate, de la ora 20:00, de un concert marca Rudimental, iar seara va include şi un moment dedicat Nadiei Comăneci, prin proiecţia "NADIA - The Perfect 10".

Duminică, de la ora 16:00, distracţia va cu muzică bună şi un DJ Set WhoMadeWho, a completat PMB.

Spectacole pe Calea Victoriei

* Calea Victoriei va redeveni pietonală, sâmbătă şi duminică, în cadrul Programului "Străzi deschise". Vor avea loc activităţi sportive, expoziţii, spectacole de teatru şi circ, concerte, dezbateri şi tururi ghidate.

"Unul dintre momentele speciale se va ţine în faţa Muzeului Naţional de Artă al României, de la 19:00, în ambele zile. Sunetele făcute de public vor fi transformate în melodii, iar voi o puteţi alege pe cea câştigătoare. Iar duminică, de la 20:00, la Cercul Militar Naţional, puteţi participa la un spectacol care îmbină moda, muzica, dansul şi proiecţiile video, cu ţinute de scenă făcute de studenţii UNArte din haine second-hand", a mai transmis municipalitatea.

* Sediul Primăriei Capitalei va putea fi vizitat gratuit, în cadrul a patru tururi ghidate. Acestea vor avea loc sâmbătă (între orele 16:00 - 17:00 şi 17:00 - 18:00) şi duminică (între 12:00 - 13:00 şi 13:00 - 14:00). Înscrierile se fac la adresa: https://primariadeschisa.pmb.ro/viziteaza/sesiuni-disponibile?.

Programul zilei de duminică

* Duminică, de la ora 19:00, la Sala Dalles, va avea loc "D'alles Bucureştilor de altădată", un eveniment cu melodii din perioada anilor 1919 - 1939.

* Tot duminică, de la ora 16:00, sub Arcul de Triumf, va fi prezentat un recital de pian şi vioară, care va cuprinde creaţii româneşti şi repertoriu clasic, dar şi tango. Accesul va fi gratuit.

Şi Arcul de Triumf va putea fi vizitat gratuit pe tot parcusul zilei, între orele 10:00 - 18:00.

* Grădina Casei Filipescu-Cesianu va găzdui "Weekend Sessions", un eveniment desfăşurat pe parcursul a două zile şi care va avea tematică spaniolă.

"Muzică live şi DJ set, tururi ghidate în Muzeul Vârstelor, ateliere pentru copii şi cinema în aer liber în una dintre cele mai frumoase grădini de pe Calea Victoriei, între 16:00 şi 21:00. Accesul se face pe baza biletului la muzeu", a precizat Primăria Capitalei.