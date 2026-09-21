Aproape 500 de spectatori, printre care o majoritate covârșitoare de copii, de toate vârstele, au venit să își vadă favoriții de aproape și să le transmită energie pozitivă înaintea meciurilor din Liga Națiunilor. Vremea a fost perfectă, iar copiii au putut să interacționeze cu preferații lor, potrivit News.ro.

În frunte cu selecționerul Gheorghe Hagi, componenții primei reprezentative au dedicat primele 15 minute ale evenimentului exclusiv fanilor. Tricolorii au împărțit zâmbete, au oferit autografe pe tricouri, mingi și eșarfe și s-au fotografiat cu micii suporteri, oferindu-le acestora un cadou de neuitat.

După întâlnirea de la firul ierbii cu jucătorii favoriți, fanii prezenți au urcat în tribuna de la Mogoșoaia, au rămas să îi susțină pe jucători și au asistat la prima parte a ședinței de pregătire conduse de selecționerul României.

România și-a anunțat lotul pentru Liga Națiunilor

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat, vineri, lista jucătorilor convocați pentru cele patru meciuri din septembrie și octombrie, din Liga Națiunilor, potrivit News.ro.

Portari

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpașa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

Mijlocași

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

Atacanți

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).

Urmează primele 4 jocuri din Liga Națiunilor:

Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena)

Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) Fără Spectatori

Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy)

Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională).