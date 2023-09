DJ Alex Super Beats: Tehnologia îi “ajută” foarte mult pe cei din Generația Z să alunece în probleme emoționale

Alex Super Beats (Alex Gherman) este co-fondator și mentor al OWPN Academy, un loc în care tinerii artiști pot primi, gratuit, servicii de psihoterapie. Deocamdată, ele sunt dedicate doar artiștilor din muzica electronică, însă, în viitor, OWPN vrea să întindă o mână de ajutor tuturor celor care au nevoie de psihoterapie.

Pentru asta, OWPN Academy organizează tabere gratuite de consiliere psihologică, unde participanții pot beneficia de ședințe de terapie personalizate.

“Muzica electronică, cu cluburi și festivaluri, este un mediu foarte toxic: nopți pierdute, alcool, substanțe”

Alex Daragiu: Ai creat prima Academie Europeană Gratuită pentru Educație Emoțională și Profesională în Muzică Electronică. Deci asta e definiția..

Alex Super Beats: Da, e lungă definiția, ca să înțeleagă lumea exact ce facem. (…) Ne-am decis să fie muzică electronică, pentru că oamenii care ne-am strâns să facem asta suntem artiști de muzică electronică, iar mediul acesta - cluburi, festivaluri - este un mediu foarte toxic, atât pe plan emoțional cât și fizic: nopți pierdute, alcool, substanțe.

Alex Daragiu: Ai spus că sunt lucruri negative, toxice în mediul ăsta... Ai pățit ceva?

Alex Super Beats: Enorm de multe chestii, în douăzeci și ceva de ani, enorm de multe chestii pe care pot să le pun la capitolul negativ. (…) Ești în club, toată lumea se simte bine, și la un moment dat, vine cineva și practic te obligă să consumi ceva care este ilegal. Și nu știam să comunic (refuzul).

Am învățat recent să comunic. Important este să spui punctul tău de vedere. “Băi, nu mă simt confortabil să fac asta”. Dar asta s-a întâmplat. Am fost cumva aproape obligat, iar în momentul în care am comunicat că nu doresc să fac asta, dacă nu se oprește, persoana respectivă intră la capitolul “abuz”, și capitolul “abuz” e destul de grav.

“Avicii a fost străpuns de industrie, a fost prea mult”

“Sunt foarte multe cazuri în istorie de artiști care au căzut în zona asta foarte întunecată a substanțelor ilegale și a unei vieți foarte toxice”, spune Alex, dând exemplul celebrului DJ suedez Avicii, care “a fost străpuns de industrie și a fost prea mult”.

Avicii, pe numele său real Tim Bergling, și-a pierdut viața la doar 27 de ani, în plină glorie, după o lungă luptă cu anxietatea, pe fondul unor probleme de sănătate. Sinuciderea sa, în 2018, într-un hotel din Oman, a șocat lumea muzicii electronice.

„Ideea de a merge la terapie a început să fie cool în România, acum vorbim deschis despre asta”

Alex Super Beats: Noi am început să evoluăm în societate, a început să fie foarte cool ideea asta de a merge la terapie, am început să vorbim mai deschis.

Destigmatizăm ideea de a face în România terapie, și în lume tot mai mult o să auzi de partea asta emoțională. Inclusiv acum în emisiune vorbim despre dezvoltare emoțională și atunci noi, probabil, vom reuși pe viitor să evităm o viață care să ne ducă într-o direcție negativă.

Alex Daragiu: Crezi că cei din generația mea, generația Z, sunt mai predispuși la depresie?

Alex Super Beats: “Ajută” foarte mult tehnologia să ne ducă în zona asta, dar în mare parte contează foarte mult mediul de acasă. Nu aș pune așa multă responsabilitate pe telefon sau pe tehnologie, cât aș pune pe relația armonioasă de acasă cu familia.

