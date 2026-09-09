Mission Austria, organizația care coordonează concursurile Miss Austria și Mister Austria, a anunțat vestea într-un mesaj publicat luni pe pagina sa de Facebook, potrivit BBC.

„Cu profundă durere și mare șoc am aflat despre moartea Miss Austria 2024, Lucia Sisic”, a transmis organizația.

Cauza morții nu a fost încă confirmată.

Sisic a fost încoronată Miss Austria în 2024 și a rămas deținătoarea titlului, deoarece de atunci nu a mai fost organizată o nouă ediție a concursului.

În mesajul publicat pe Facebook, Mission Austria a transmis: „Ne vom aminti de Lucia ca de o tânără minunată.”

„Gândurile și sincerele noastre condoleanțe se îndreaptă către familia, prietenii și toți cei apropiați ei în aceste momente dificile.”

Mesajul, semnat de directoarea generală a Mission Austria, Kerstin Rigger, și de soțul acesteia, Jörg, mai precizează că Sisic „va rămâne întotdeauna parte din familia noastră Miss Austria”.

Lucia Sisic vorbise public despre problemele sale de sănătate

În calitate de persoană publică, Sisic a vorbit deschis despre afecțiunea sa. În 2024, ea a publicat pe Instagram un mesaj în care le mulțumea medicilor pediatri care au îngrijit-o când era copil.

„Datorită personalului medical și medicilor dedicați, care mi-au salvat viața în repetate rânduri prin eforturile lor extraordinare, am depășit multe momente dificile și am putut duce o viață împlinită”, scria ea la acea vreme.

Lucia Sisic a fost supusă, de-a lungul vieții, la șapte operații legate de afecțiunea sa.

Într-un interviu acordat publicației austriece Heute în 2024, câștigătoarea Miss Austria a declarat că prima intervenție chirurgicală a avut loc imediat după nașterea sa.

Ea a vorbit și despre modul în care problemele de sănătate i-au afectat copilăria.

„Săptămânile sportive aveau loc fără mine. Copilăria mea a fost pur și simplu diferită, dar asta m-a făcut și puternică”, a spus ea.

Organizațiile care sprijină copiii cu afecțiuni cardiace i-au adus un omagiu

Herzkinder Österreich, o organizație caritabilă din Austria care sprijină copiii cu afecțiuni cardiace, i-a adus, de asemenea, un omagiu Luciei Sisic.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, organizația a transmis că este „profund îndurerată de moartea prematură” a tinerei, adăugând că „la doar 22 de ani, ne-a părăsit mult prea devreme”.

„Lucia însăși a fost un adevărat copil al inimii. O tânără care știa ce înseamnă să crești cu un defect cardiac congenital, să treci prin operații și, cu toate acestea, să îți urmezi propriul drum cu curaj și bucurie”, se arată în mesaj.

„Ne vom aminti de ea ca de o tânără caldă, veselă și impresionantă și ca de un copil devenit adult care a vrut să le ofere curaj și altor persoane aflate în aceeași situație.”