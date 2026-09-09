Cei care l-au reclamat spun că au rămas cu banii luați, după ce li s-au promis sejururi în țară și în străinătate. Așa că au făcut sesizări, inclusiv la Protecția Consumatorului, care a amendat agenția cu 18 mii de lei.

Un bărbat trebuia să meargă din 11 august împreună cu familia în Hurghada, Egipt. Vacanța pentru care a plătit 3 mii de euro era un cadou de absolvire pentru fiica lui. Cu câteva zile înainte de plecare a aflat că rezervarea nu există.

Păgubit: „Domnul administrator a recunoscut faptul că nu a făcut rezervarea, motivând că, printr-o eroare a agenției, nu au făcut plata la timp, fapt pentru care hotelul și societatea de transport au anulat rezervarea.”

31 de sesizări similare au fost depuse la Protecția Consumatorului.

Marcela Achim, comisar-șef, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Mureș: „S-au aplicat sancțiuni în valoare totală de 18 mii de lei, iar măsurile impuse au fost acelea de restituire a sumelor achitate.”

Banii încasați de la turiști nu ar fi ajuns la hoteluri

Potrivit anchetatorilor, agenția de turism din Târgu Mureș a vândut pachete turistice către Turcia, Egipt, Bulgaria și Grecia, dar și în stațiuni din țară, iar păgubiții au achitat cu vouchere de vacanță. Însă, după ce agenția încasa banii oamenilor, nu-i trimitea mai departe la hoteluri sau companii de transport.

Corespondent Știrile PRO TV: „Pe această rețea socială, ultima postare făcută de agenția de turism este din 2021, pentru o ofertă de vacanță exotică în Insulele Capului Verde. Încercăm să căutăm informații actualizate și pe site, însă... după cum vedeți, nu poate fi accesat. Chiar și așa, compania apare pe site-ul Direcției Generale de Turism în lista agențiilor licențiate.”

Agenția avea obligația să fie asigurată împotriva insolvenței

Toate agențiile de turism licențiate din România sunt obligate prin lege să dețină o poliță de asigurare sau un instrument de garantare împotriva insolvenței și falimentului. Doar că agenția de turism intrată acum în atenția autorităților s-a retras în urmă cu câțiva ani din Asociația Națională a Agențiilor de Turism.

Cristian Bărhălescu, Asociația Națională a Agențiilor de Turism: „A fost o lipsă a capacității de urmărire a fluxului și a cheltuielilor, nu a reușit să le mai țină în frâu, nu avea venituri suficiente care să acopere costurile.”

Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții agenției de turism, însă NU au răspuns solicitărilor noastre. În urma perchezițiilor făcute de anchetatori, administratorul firmei a fost reținut.