Manifestațiile, care au început în urmă cu 105 zile, s-au transformat într-o amplă mișcare antiguvernamentală. Protestatarii cer demisia premierului Edi Rama.

„Albania cere revoluție”, au scandat oamenii nemulțumiți. Li s-au alăturat inclusiv membri ai diasporei albaneze, care au venit special pentru protest, la Tirana.

Guvernul susține că investiția, planificată pe coasta Adriaticii, ar contribui la dezvoltarea turismului de lux, dar și la parcursul european al țării.

Proiectul, care vizează o insulă abandonată și o zonă de coastă din apropiere, este contestat de activiști de mediu, de organizații civice și opozanți ai guvernului socialist.