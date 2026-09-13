Pelicula a adus și premiul pentru cea mai bună actriță, în timp ce alte două drame au fost recompensate cu Leul de Argint. Un documentar despre războiul din Gaza a primit, de asemenea, premiul special al juriului, iar veteranul John Malkovich a câștigat trofeul pentru cel mai bun actor.

Leul de Aur pentru cel mai bun film merge la „Woman Unknown”, de May el-Toukhy. Filmul „Femeia necunoscută”, o dramă plasată în Danemarca după ocupația nazistă, a câștigat marele premiu, la cea de-a 83-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția. Regizoarea May el-Toukhy a devenit astfel a opta femeie din istoria festivalului care câștigă prestigiosul trofeu.

May el-Toukhy, regizoarea filmului: „Este important să spunem poveștile acestor femei, pentru că ele scot la lumină și unele probleme structurale cu care ne confruntăm astăzi. Iar ca femeie și mamă a unei fiice, cred că felul în care am ales să-mi folosesc vocea este prin cinema. De aceea, acest film înseamnă foarte mult pentru mine.”

Filmul spune povestea unei femei care încearcă să-și construiască o viață nouă, dar este urmărită de trecut. Protagonista, Mathilde Arcel, a primit trofeul pentru cea mai bună actriță.

Mathilde Arcel, actriță: „Ce am simțit? Un șoc total, o nebunie și o bucurie uriașă. Sunt în al nouălea cer.”

Leul de Argint pentru „Dau” și marele premiu al juriului pentru „Possible Love”

Juriul i-a acordat lui Ilya Khrzhanovsky Leul de Argint pentru regie, pentru filmul „Dau”, o peliculă despre fizicienii sovietici care au contribuit la construirea bombei atomice. Realizarea filmului a durat peste 20 de ani.

Ilya Khrzhanovsky, director: „Pentru mine, a fost și o ocazie de a vorbi din nou despre Harkov, orașul în care am filmat această peliculă. A fost prima capitală a Ucrainei sovietice, iar astăzi este un oraș din estul Ucrainei, unde oamenii suferă în fiecare zi din cauza bombardamentelor.”

Regizorul, care a renunțat la cetățenia rusă în semn de protest față de războiul din Ucraina, le-a dedicat premiul ucrainenilor, inclusiv mamei sale, care s-a născut în Ucraina.

„Possible Love”, filmul regizorului sud-coreean Lee Chang-dong, a câștigat marele premiu al juriului. Pelicula este o dramă despre două cupluri căsătorite, provenite din clase sociale foarte diferite, ale căror vieți ajung să se intersecteze.

Premiul special al juriului pentru un documentar despre războiul din Gaza

Iar regizorii israelieni Yuval Abraham și Rachel Szor au primit premiul special al juriului pentru documentarul „Naza”. Filmul prezintă mărturiile a 24 de foști și actuali membri ai armatei israeliene despre strategiile militare folosite în războiul din Gaza și despre ceea ce aceștia descriu drept uciderea sistematică a civililor palestinieni.