„UDMR salută această nominalizare, salutăm nominalizarea domnului Siegfried Mureşan în funcţia de premier. Aşa cum am susţinut atunci când am făcut propunerea, acum trei luni de zile, şi am salutat faptul că domnul Mureşan a acceptat propunerea celor trei partide, astăzi salutăm această nominalizare. Considerăm că cel mai important lucru astăzi pentru România este să ne gândim la un guvern care nu are o perspectivă de câteva luni, să găsim o soluţie politică care asigură o guvernare stabilă până în 2028", a declarat Tanczos Barna la Parlament, într-o conferinţă de presă comună cu Mureşan şi lideri ai PNL şi USR, scrie Agerpres.

El a reafirmat opinia UDMR privind refacerea majorităţii care s-a destrămat în luna aprilie, rotativa fiind de asemenea o soluţie pentru o construcţie politică solidă.

„Rotativa poate să fie în continuare o soluție”

„Considerăm în continuare că cea mai bună soluţie este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorităţi care s-a destrămat în aprilie şi credem că rotativa poate să fie în continuare o soluţie pentru o construcţie politică solidă. Detaliile, sigur, trebuie discutate în negocieri politice cu Partidul Social Democrat. PNL, USR şi UDMR au făcut această propunere cu gândul la o stabilizare a situaţiei politice şi salutăm că există această oportunitate pentru clasa politică să rezolvăm problema pentru următorii doi ani. Subliniem încă o dată că nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste. UDMR nu va participa în asemenea construcţii politice, de aceea credem că săptămâna viitoare trebuie reluate acele negocieri care să ofere o altă alternativă, o altă perspectivă şi o guvernare stabilă pe termen mediu pentru România", a transmis ministrul UDMR.