(P) „Am avut sentimentul că sunt singurul pacient. Doar așa s-ar putea explica dedicarea și empatia medicului”

Cancerul colorectal rămâne una dintre cele mai frecvente forme de cancer la nivel mondial, dar și una dintre cele cu cea mai bună rată de vindecare atunci când este depistată și tratată la timp.

Tehnologiile moderne – în special chirurgia robotică – pot face diferența între o intervenție riscantă și o recuperare rapidă, chiar și în cazurile complexe, la pacienții vârstnici sau cu multiple comorbidități.

Povestea domnului Gheorghe A., în vârstă de 76 de ani, este exemplul perfect al felului în care un protocol corect și o echipă medicală experimentată pot transforma un diagnostic grav într-o șansă reală la viață.

„Am avut sentimentul că sunt singurul pacient”: începutul unui drum dificil

Cuvintele cu care Gheorghe Axente își descrie experiența sunt puternice și încărcate de recunoștință: „Doctorul Silviu Makkai-Popa mi-a vindecat și trupul, și sufletul! De la prima consultație și până acum, când vorbim, la 6 luni de la operație, am avut permanent sentimentul că sunt singurul pacient. Doar așa s-ar putea explica dedicarea și empatia medicului. Evident că nu doar pe mine mă îngrijea, dar toți pacienții dumnealui au exact aceeași senzație! Este incredibil! Un om cu har!”.

Ajuns în Spitalul Regina Maria Brașov după o perioadă lungă și grea, bărbatul descoperise că problemele lui medicale erau mult mai grave decât păreau la prima vedere. În urmă cu un an trecuse printr-o intervenție aparent banală, o operație de hernie inghinală, care însă l-a adus în stare critică. Complicațiile – perforație intestinală, peritonită și septicemie – l-au ținut în terapie intensivă și i-au zdruncinat încrederea în sistemul medical.

„La operația de hernie inghinală m-am dus pe motocicletă și am plecat din spital externat forțat, dus pe brațe, cu tub de oxigen și drenuri, ca să mor acasă!” – povestește el.

Slăbit și încă traumatizat de experiența respectivă, Gheorghe a plecat la fiica sa în Statele Unite. Acolo, după un episod de leșin, investigațiile au scos la iveală ceea ce în România fusese ignorat: un cancer intestinal și o afecțiune cardiacă severă.

Un diagnostic dur, pus departe de casă

În doar două zile, medicii americani i-au făcut toate investigațiile și au stabilit diagnosticul: tumoră colonică malignă și o boală coronariană care necesita intervenție urgentă.

Pentru Gheorghe, vestea a fost devastatoare: „Nu mă simțeam pregătit pentru final, mai ales că trecusem pe lângă acest moment și, printr-o minune, reușisem să scap.”

Deși ar fi putut rămâne în SUA pentru operație, a decis că locul potrivit este acasă, la Brașov. A pornit în căutarea unui medic cu experiență în chirurgia colorectală și a ajuns la Dr. Silviu Makkai-Popa, medic primar chirurgie generală, cunoscut pentru expertiza sa în chirurgia minim-invazivă și robotică.

După consultul inițial, dr. Makkai și echipa multi-disciplinară au stabilit că intervenția era necesară, dar imposibil de realizat înainte de rezolvarea problemelor cardiace.

Un plan în trei etape: cardiologie, oncologie, apoi chirurgie

Consultul preanestezic realizat de Dr. Luminița Cîmpeanu, medic primar ATI, a confirmat riscul major, și anume că pacientul nu putea fi operat până la montarea a două stenturi coronare.

Acesta a fost primul pas din protocolul terapeutic. După implantarea stenturilor, a început terapia anticoagulantă obligatorie, ceea ce amâna intervenția pe colon. Pentru a nu lăsa boala să avanseze, Tumor Board-ul a decis introducerea de chimioterapie neoadjuvantă, un tratament menit să micșoreze tumora și să prevină răspândirea cancerului.

Chiar dacă a tolerat greu curele de chimioterapie, pacientul spune că suportul echipei medicale a fost definitoriu: „Dr. Silviu Makkai a făcut psihoterapie cu mine, m-a încurajat și m-a determinat să suport efectele secundare. Mi-a dat curaj, energie, m-a ambiționat și în final m-a vindecat!”

Chirurgia robotică – alegerea care i-a salvat viața

Pe 1 noiembrie 2024, după luni de pregătire și tratamente, Gheorghe a intrat în sala de operație pentru rezecția tumorii. Cu un organism fragil și cu multiple operații abdominale în antecedente, procedura reprezenta o provocare majoră. Chirurgia robotică a oferit însă avantajele necesare pentru un rezultat optim. Vizibilitatea 3D, instrumentele articulate și precizia sistemului da Vinci au permis echipei să navigheze printre aderențele severe și să efectueze rezecția colonului afectat în condiții de siguranță.

Dr. Makkai explică: „Abordarea robotică a permis o foarte bună vizibilitate și rezolvarea optimă a rezecției unghiului splenic, o zonă foarte dificil de abordat, în special la un pacient cu multiple operații anterioare.”

Avantajele au continuat și după operație: durere redusă, mobilizare rapidă, risc minim de complicații.

„A doua zi după operație eram în picioare. Cinci zile am stat în spital doar pentru că domnul doctor nu m-a lăsat să plec mai devreme!” spune pacientul, încă uimit de recuperarea spectaculoasă.

O recuperare rapidă

La controlul de la o lună, toate analizele și investigațiile confirmau: intervenția a fost un succes, fără semne de recidivă, iar organismul se vindeca armonios.

Procedura a permis și rezolvarea parțială a unor probleme abdominale vechi, inclusiv îndepărtarea unor plase montate anterior pentru hernii și repararea unei recidive. Dr. Makkai subliniază că abordarea etapizată a fost esențială pentru siguranța pacientului și atunci când starea generală va permite, ultima eventrație restantă va fi corectată tot robotic, într-o procedură ulterioară.

Screeningul salvează vieți: de ce colonoscopia este vitală după 50 de ani

Deși Gheorghe a făcut analize regulat, colonoscopia – investigația standard pentru depistarea cancerului colorectal – nu i-a fost recomandată, deși avea peste 50 de ani.

„Am ascultat mereu sfaturile medicilor. Nu m-am ferit de analize, de teste, ba chiar din contră, sunt unul dintre cei care a făcut analize regulat. De necesitatea de a face colonoscopie nu am știut, dar nici nu mi s-a spus. Mă întreb dacă nu cumva ar fi trebuit ca înainte de operația de hernie inghinală din 2023 să îmi fi fost recomandată. Sau de ce anemia nu a ridicat suspiciuni medicului care m-a operat atunci”– spune acum, privind înapoi.

„Faptul că am ajuns la dumnealui a fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea”

Privind în urmă, Gheorghe A. mărturisește că și-a recăpătat încrederea, demnitatea și bucuria de a trăi: „Faptul că am ajuns la dumnealui a fost, cu certitudine, una dintre cele mai inspirate decizii pe care le-am luat în viața mea. Și în cei 76 de ani, au fost multe!”

Când primești un diagnostic de cancer, întreaga ta viață se schimbă. Dincolo de impactul emoțional, apar și întrebările: Ce urmează? Unde mă tratez? Ce șanse am? Astăzi, medicina nu mai înseamnă doar tratament – înseamnă strategie. Înseamnă decizii luate chirurgie robotică, planuri de recuperare rapide și personalizate, în care pacientul se află în centrul întregului proces.

Povestea lui Gheorghe este și un apel la vigilență medicală, la importanța screeningului și la rolul pe care îl au tehnologia și echipele multidisciplinare în tratarea cancerului colorectal.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Etichete: Dată publicare: 02-12-2025 14:16



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.