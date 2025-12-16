(P) Simptomele erau inexplicabile. Corpul transmitea un pericol. Operația robotică la ficat care i-a dat o șansă Codrinei

Pentru Codrina, o pacientă tânără și activă, începutul anului a adus o serie de simptome îngrijorătoare, greu de corelat la început cu o cauză clară.

Frisoane persistente, greață, dureri abdominale difuze, disconfort în partea dreaptă și dureri lombare care îi afectau mobilitatea.

„În fiecare dimineață mă trezeam cu senzația că ceva nu funcționează cum trebuie în organism”, își amintește ea. Analizele și primele investigații imagistice erau în limite normale, însă starea generală îi transmitea constant că problema este reală și necesită soluționare.

În căutarea unui diagnostic, Codrina a parcurs consulturi în mai multe specialități și a efectuat investigații repetate. Un prim CT abdominal a sugerat un hemangiom, o leziune benignă care nu explica simptomatologia accentuată. „Mi s-a spus că hemangioamele nu provoacă simptome, dar eu mă simțeam din ce în ce mai rău și știam că trebuie să insist.” Un RMN realizat ulterior a schimbat complet perspectiva: formațiunea hepatică avea caracteristicile unui adenom de aproximativ 4 cm, ceea ce impunea o evaluare chirurgicală de specialitate. În lunile următoare, simptomele au revenit, confirmând că este nevoie de un răspuns medical rapid și precis.

Întâlnirea cu echipa potrivită

Recomandarea de a ajunge la echipa coordonată de Prof. Dr. Bartoș Adrian, medic primar chirurgie generală la Spitalul Regina Maria Cluj, cadru didactic și cercetător științific la Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca, a venit din partea managerului clinicii unde Codrina lucrează. „Mi s-a spus foarte clar: «Dacă vrei să mergi unde e cel mai bine, mergi acolo.» Iar asta mi-a dat încredere”, povestește ea.

Consultul inițial i-a oferit claritatea de care avea nevoie. „Mi s-au explicat opțiunile cu multă răbdare. Am înțeles că intervenția robotică este posibilă și că poate oferi o recuperare rapidă. Pentru mine, acesta a fost un argument foarte important.”

La rândul său, medicul explică motivul pentru care abordul robotic a fost recomandat: „Pacienta este tânără și foarte activă profesional și social. Pentru astfel de pacienți, timpul de recuperare este esențial, iar chirurgia robotică ne permite să obținem atât siguranță oncologică, cât și reintegrare rapidă în activitățile zilnice.”

Avantajele chirurgiei robotice - perspectiva medicului

În tratamentul tumorilor hepatice, precizia este crucială, iar tehnologia robotică oferă un nivel de control greu de egalat. „Instrumentele robotice ne permit o disecție fină, milimetru cu milimetru, cu sângerări reduse și o manipulare minimă a ficatului. Aceste elemente cresc șansele de a obține o rezecție R0, adică o margine oncologică de siguranță, esențială pentru reducerea riscului de recidivă”, explică dr. Bartoș.

Evaluarea preoperatorie reprezintă un proces complex, care integrează imagistică avansată, analize de laborator și discuții într-o comisie multidisciplinară. „În funcție de toate aceste date, stabilim dacă este necesară o biopsie și alegem tipul de intervenție - limitată, extinsă, clasică, laparoscopică sau robotică.”

Intervenția: rezecție hepatică robotică S4B/S5

În cazul acestei paciente, echipa a realizat o rezecție hepatică minim invazivă a segmentelor S4B/S5, împreună cu colecistectomia, necesară din cauza localizării anatomice. Operația a început cu o laparoscopie exploratorie, urmată de cartografierea precisă a tumorii prin ecografie intraoperatorie. „Totul se desfășoară sub ghidaj ecografic, ceea ce ne oferă certitudinea că secționăm exact la limita sigură dintre tumoare și țesutul sănătos”, detaliază chirurgul.

Pacienta își amintește ziua intervenției cu luciditate și emoție: „Nu am vrut să caut prea multe informații înainte, ca să nu mă sperii. M-am uitat la robot și am spus doar atât: «Doamne, ajută să reușim cu robotul.» Apoi totul s-a întunecat și m-am trezit după operație.”

Rezultatul analizelor de după operație a arătat că formațiunea îndepărtată era un tip de cancer al ficatului. Vestea bună este că tumora a fost scoasă în întregime, iar țesutul din jur era sănătos. Acest lucru înseamnă că operația a reușit să elimine complet zona afectată, reducând foarte mult riscul ca boala să reapară.

Recuperarea - un parcurs surprinzător de rapid

Primele ore după operație au fost dominate de efectele anesteziei, nu de durere. „Când m-am trezit, primul lucru a fost să văd inciziile. Când am observat că sunt mici, m-am liniștit. Am știut că operația s-a putut face robotic.” Pacienta a fost mobilizată încă din aceeași zi, iar în următoarele zile starea ei s-a îmbunătățit constant. După două zile a fost transferată în salon, iar la patru zile de la intervenție a putut pleca acasă.

„Nu am avut complicații, iar necesarul de calmante a fost minim. Acesta este unul dintre beneficiile majore ale chirurgiei minim invazive”, explică dr. Bartoș.

Experiența a avut impact și asupra modului în care pacienta își privește sănătatea. „Încerc să mă bucur de orice și să fiu și mai atentă decât înainte. Stresul nu aduce nimic bun, iar corpul îți vorbește, trebuie doar să îl asculți.”

Codrina transmite un mesaj puternic către cei aflați în situații similare: „Dacă simți că ceva nu este în regulă, nu te opri la primul răspuns. Caută, insistă, cere o a doua opinie. Corpul nu te minte.”

Dr. Bartoș completează: „Pacienții trebuie să știe că există soluții. Diagnosticul corect, colaborarea între specialități și tehnicile moderne, precum chirurgia robotică, pot face diferența între un tratament dificil și un parcurs sigur, cu recuperare rapidă.”

