(P) "Cel mai ignorat sponsor". Campania Rețelei Private de Sănătate Regina Maria care pune în prim-plan cancerul de prostată

La meciul România - San Marino din data de 18 noiembrie, milioane de români au urmărit tricolorii. Dar câți au observat mesajele despre cancerul de prostată de pe bannerele stadionului?

Noua campanie a Rețelei Private de Sănătate Regina Maria a adus în prim plan cât de ușor ignoră bărbații această boală chiar și atunci când se află în fața ochilor lor.

În luna noiembrie, dedicată la nivel internațional conștientizării cancerului de prostată, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria a lansat o campanie care pune în evidență paradoxul al acestei boli: deși este cea mai frecventă formă de cancer la bărbații din România și a doua cauză de deces prin cancer, 95% din cazuri sunt detectate târziu.

Cancerul de prostată devine sponsor oficial

Conceptul campaniei este pe cât de simplu, pe atât de puternic: dacă bărbații români ignoră cancerul de prostată în viața de zi cu zi, ce s-ar întâmpla dacă acesta ar deveni la fel de vizibil ca un mare sponsor pe un stadion? La meciul de calificare România - San Marino, "Cancerul de Prostată" a avut propriile logo-uri create special pentru a atrage atenția bărbaților, a fost prezent pe bannerele publicitare ale stadionului în timpul meciului, la antrenamente și în transmisiunile difuzate în prime-time.

Rezultatul dorit? Ca spre deosebire de ce se întâmplă de obicei, bannerele dedicate acestui "sponsor" invizibil să atragă cu adevărat atenția bărbaților, să îi facă să conștientizeze riscurile și să îi determine să acționeze. Speranța campaniei este ca, de data aceasta, mesajul să nu mai fie ignorat, ci să fie un motiv real pentru a discuta și preveni cancerul de prostată, chiar când informația e direct în fața lor.

Cifrele alarmante din România

Statisticile sunt îngrijorătoare. Cancerul de prostată reprezintă cea mai frecventă formă de cancer la bărbații din România, potrivit datelor CanScreen5 publicate de Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC). În lipsa unui program național de screening și a educației preventive adecvate, bărbații români ajung la medic mult prea târziu.

95% din cazurile de cancer de prostată sunt detectate în stadii avansate, ceea ce reduce dramatic șansele de supraviețuire. Mai mult, rata de supraviețuire netă la 5 ani în România este una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, iar în perioada 2011-2021, decesele cauzate de acest tip de cancer au crescut cu 9% în România, în timp ce media UE a înregistrat o scădere de 9%.

Testul PSA gratuit - un gest simplu care salvează vieți

Vestea bună este că depistarea precoce face toată diferența. Un simplu test de sânge - testul PSA (antigen prostatic specific) - poate detecta semnele bolii înaintea apariției simptomelor. Pentru bărbații peste 50 de ani, sau peste 40 de ani în cazul celor cu istoric familial, acest test anual este cea mai eficientă metodă de screening și prevenție.

În cadrul campaniei, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria oferă testul PSA complet gratuit în toate punctele de recoltare și policlinicile din rețea, până la 30 noiembrie. Pentru a beneficia de test, bărbații nu au nevoie de trimitere medicală - pot merge direct la orice punct de recoltare Regina Maria, iar rezultatele sunt disponibile în aproximativ 24 de ore.

De ce ignorăm cancerul de prostată?

Cancerul de prostată se dezvoltă lent, iar simptomele apar relativ tardiv și pot fi confundate ușor cu cele ale altor afecțiuni urinare benigne. Această evoluție insidioasă, combinată cu stigmatul social și rușinea asociată discuțiilor despre sănătatea intimă masculină, face ca boala să fie sistematic ignorată.

"De aceea am creat această demonstrație vizuală," explică reprezentanții campaniei. "La meciul României cu San Marino, urmărit de milioane de spectatori, bannerele cu mesajul despre cancerul de prostată au fost expuse vizibil tocmai pentru a atrage atenția și a genera reacție. Scopul este ca, de această dată, mesajul să trezească interesul bărbaților și să îi motiveze să fie mai atenți la semnele bolii, să acționeze preventiv și să vorbească deschis despre sănătatea lor. Campania mizează că expunerea acestor semnale în spațiul public va transforma neatenția în conștientizare și acțiune.

O conversație națională necesară

Scopul campaniei nu se oprește la simpla conștientizare. Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria dorește să provoace o conversație națională despre prevenția cancerului de prostată, o discuție care să normalizeze testarea anuală și să elimine tabuurile din jurul sănătății masculine.

Cum te poți testa gratuit

Pentru bărbații care doresc să își facă testul PSA gratuit, pașii sunt simpli:

1. Mergi în orice punct de recoltare sau policlinică Regina Maria până pe 30 noiembrie

2. Faci testul PSA gratuit, fără să ai nevoie de trimitere medicală

3. Primești rezultatul în aproximativ 24 de ore

Pentru mai multe informații, bărbații pot accesa www.prostatecancer.ro sau pot contacta Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria la numărul de telefon 021 9268.

Campania "Cel mai ignorat sponsor" este un memento dur, dar necesar: ignorarea sănătății noastre nu o face să dispară. Dimpotrivă, o agravează. Un simplu test poate face diferența dintre viață și moarte - iar în noiembrie 2025, acest test este complet gratuit.

Dată publicare: 20-11-2025 10:52



