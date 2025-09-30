(P) Cum își aleg pacienții medicul în 2025? Recenziile de pe site au devenit mai importante decât distanța până la clinică

30-09-2025 | 12:46
Într-o lume medicală tot mai digitalizată şi orientată spre pacient, alegerea medicului nu mai ține doar de cât de aproape este clinica sau cât de repede găsești o programare.

În 2025, pacienții sunt mai informați, mai atenți și mai implicați în îngrijirea lor – iar asta se reflectă în felul în care își aleg medicul.

Un sondaj realizat de Rețeaua de Sănătate Regina Maria în rândul pacienţilor săi, cu 2.606 respondenţi, scoate la lumină criteriile care contează cu adevărat atunci când vine momentul programării la un medic.

Recenziile medicului contează mai mult decât distanța până la clinică

Rezultatele sondajului arată că 1.112 respondenți – adică peste 42% dintre participanți – consideră că nota medicului afișată pe site-ul Regina Maria este mai importantă decât distanța până la clinică sau disponibilitatea imediată a unei programări. Cu alte cuvinte, în ochii pacienților, calitatea interacțiunii și reputația profesională a medicului primează în fața confortului sau a îndeplinirii unei nevoi imediate.

Mai mult decât atât, 49% dintre pacienți verifică întotdeauna nota medicului înainte de a face o programare, în timp ce alți 40% o consultă ocazional. Doar 11% declară că nu se uită niciodată la această evaluare. În același registru, 48% dintre respondenți consideră că recenziile sunt „foarte importante” în alegerea unui medic, iar alți 44% le consideră „destul de importante”.

Care sunt cele mai importante 3 criterii în alegerea unui medic?

Primele 3 criterii pe care respondenții le-au votat ca fiind la baza alegerii unui medic înainte să efectueze o programare sunt:

  1. Recenzia (nota) medicului de pe site-ul Regina Maria
  2. Recomandările din partea prietenilor sau familiei
  3. Recomandările venite de la medicul de familie sau de la alți specialiști

Într-o eră în care transparența și experiențele altor pacienți devin tot mai valoroase, acest clasament confirmă faptul că încrederea se câștigă, în primul rând, prin consecvență în calitatea actului medical și comunicare eficientă.

p

Peste 1 milion de recenzii colectate de la pacienți

Ce oferă greutate reală notei medicilor de pe site? Faptul că notele provin de la pacienți care au trecut printr-o consultație, fie ea virtuală sau în clinică și le oferă acestora posibilitatea de a ajuta și alți pacienți în alegerea unui medic, din prisma propriei experiențe, fie ea pozitivă sau negativă. În ultimii 10 ani, sistemul digital de feedback a strâns peste 1 milion de evaluări, devenind un barometru real al calității serviciilor medicale.

Funcționând complet automatizat, fără intervenții umane asupra selecției sau redactării recenziilor, sistemul permite pacienților să evalueze fiecare interacțiune – de la modul în care au fost primiți în clinică, la timpul de așteptare, empatia medicului și claritatea explicațiilor oferite.

Formularul de feedback este trimis automat, prin e-mail sau disponibil în aplicația mobilă, imediat după consultație. Scorul final al medicului, vizibil pe site, se actualizează constant și devine public doar după ce se acumulează minimum 10 evaluări – o măsură care asigură relevanța și obiectivitatea ratingului.

Puterea reală a pacientului: feedback-ul devine un instrument de schimbare

Recenziile pacienților nu sunt doar statistici – ele au devenit un element central în procesul de îmbunătățire a serviciilor. De la comunicare la calitatea actului medical, feedback-ul oferă medicilor o oglindă fidelă a experienței pacientului și, adesea, un ghid valoros pentru dezvoltarea profesională.

Digitalizarea sănătății nu înseamnă doar aplicații și programări online. Înseamnă și un cadru nou de responsabilizare și implicare. La Regina Maria, pacientul este partener activ în îmbunătățirea serviciilor, iar vocea sa are impact direct asupra deciziilor medicale și organizaționale.

Cu o medie generală de 9,65 în evaluările acordate medicilor (în creștere față de 9,56 anul trecut) și doar 5 recenzii negative din 1.000, sistemul de feedback demonstrează că exigența pacienților poate merge mână în mână cu încrederea și satisfacția.

Anul 2025 marchează o schimbare profundă în relația pacient-medic. Nu distanța, nu programarea rapidă, ci reputația construită prin feedback autentic devine cel mai valoros atu al unui medic. Într-un ecosistem medical în care pacientul este ascultat, iar vocea sa contează cu adevărat, recenziile nu sunt doar cifre – ci povești despre încredere, empatie și excelență.

