Medicii îi sfătuiesc să fie prudenți - să folosească loțiuni împotriva țânțarilor.

Șase oameni au murit în Grecia, doar săptămâna trecută, din cauza virusului West Nile, transmis de țânțari. Numărul total al deceselor a ajuns la 30, în vreme ce pe parcursul anului trecut s-au înregistrat doar opt. Iar cazurile de infecții, confirmate prin analize, se ridică la 310, anunță Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Mai bine de jumătate s-au înregistrat în regiunea Attica, adică în jurul Atenei, exact locul în care aterizează și mulți turiști români.

Alexandru Apetroaiei, turist: „Chiar am fost în zone în care erau delte, țânțarii erau destul de insistenți, pur și simplu seara deveneau mai agresivi.”

Autoritățile din Grecia au intensificat operațiunile de combatere a țânțarilor și pulverizează insecticid în parcuri, pe marginea drumurilor și în canalele de scurgere a apei.

Giannis Fostiropoulos, primarul din Palaio Faliro: „Conform protocolului, insecticidul va fi împrăștiat pe o rază de 200 de metri față de locul în care a fost identificat un caz.”

Virusul poate provoca boli grave, precum meningita și encefalita, iar turiștii trebuie să ia și ei măsuri de precauție, spun medicii.

Laura Isop, medic de familie: „Să ne protejăm cu haine largi, să folosim sprayuri repelente, să avem grijă să fie ușile la camere închise, să folosim doar aerul condiționat ca să aerisim, să avem o asigurare de călătorie pentru că nu știm niciodată ce se poate întâmpla.”

Cei care au călătorit în Grecia au observat că gazdele încearcă să-i protejeze pe turiști.

Manuela Pescaru, turistă: „Sunt plase de insecte la ferestre, la uși, există și aparate de băgat în priză, pe terase sunt acele spirale să le dai foc ca să alungi țânțarii.”

Doar 1% din cazurile de infecții afectează grav sistemul nervos, spun medicii.

Problema e serioasă, însă, pentru că nu există tratament specific sau vaccinare împotriva îmbolnăvirii. Singura măsură de protecție este evitarea înțepăturii de țânțar.