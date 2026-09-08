De asemenea, au mai fost nominalizați Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) și Vincent Kompany (Bayern München), potrivit News.ro.

Cei cinci nominalizați la titlul de cel mai bun antrenor al sezonului pentru o echipă feminină au fost anunțați tot marți: Jonatan Giraldez - OL Lyonnes, Andrée Jeglertz - Manchester City, Nils Nielsen - antrenorul echipei naționale a Japoniei, Pere Romeu - FC Barcelona și Elena Sadiku - Celtic/BK Häcken.

PSG, printre echipele nominalizate pentru titlul de cel mai bun club

Desemnat cel mai bun club masculin al anului 2025, PSG se numără, în mod firesc, printre cele cinci echipe nominalizate pentru titlu în 2026, la câteva luni după ce a câștigat din nou Liga Campionilor. Arsenal, finalistă împotriva parizienilor și câștigător al Premier League după 22 de ani de așteptare, se numără, de asemenea, printre aceștia, la fel ca și Bodo-Glimt, după parcursul său superb și neașteptat în Liga Campionilor.

Nominalizările la titlul de cel mai bun club masculin al anului: Arsenal, Bayern München, Bodo-Glimt, Flamengo și PSG.

Nominalizările pentru cel mai bun club feminin al anului: FC Barcelona, Bayern München, Club America, Manchester City și OL Lyonnes.

Ceremonia de decernare a Balonului de Aur va avea loc pe 26 octombrie, la Londra, o premieră din 2019, an în care Teatrul Châtelet din Paris a devenit locul de desfășurare a evenimentului.