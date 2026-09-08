Iniţial, ancheta a vizat întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu şefa CCR, Simina Tănăsescu, însă marţi aceasta a fost extinsă şi la cazul Deliorga, scrie Agerpres.

Ce va verifica Comisia pentru constituționalitate

Potrivit unei hotărâri publicate marţi seară în Monitorul Oficial, Comisia pentru constituţionalitate va urmări mai multe obiective suplimentare:

* clarificarea circumstanţelor şi a scopului deplasării judecătorului Cristian Deliorga la Mykonos, la data de 8 iulie

2026;

* clarificarea naturii relaţiilor dintre persoanele participante la deplasare şi judecătorul Cristian Deliorga;

* clarificarea modalităţii de organizare şi de acoperire a costurilor deplasării, inclusiv identificarea persoanei sau a

entităţii care a achitat transportul judecătorului Cristian Deliorga;

* identificarea eventualelor beneficii materiale sau de altă natură primite de judecătorul Cristian Deliorga în legătură cu această deplasare;

* clarificarea altor împrejurări legate de această deplasare, relevante pentru independenţa, imparţialitatea şi integritatea judecătorului Cristian Deliorga şi de natură să afecteze încrederea publică în actul jurisdicţional al Curţii Constituţionale.

''Verificările (...) se realizează în limitele competenţelor constituţionale şi regulamentare ale comisiei, cu respectarea independenţei Curţii Constituţionale şi a judecătorilor acesteia, fără examinarea ori cenzurarea soluţiilor jurisdicţionale şi fără substituirea autorităţilor competente să stabilească forme de răspundere juridică'', se arată în hotărâre.

Concluziile anchetei parlamentare realizate de Comisia pentru constituţionalitate se cuprind într-un raport care se prezintă Biroului permanent al Senatului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii.

Cine s-ar fi aflat în avionul privat spre Mykonos

Potrivit unor informaţii apărute în spaţiul public, judecătorul CCR Cristian Deliorga ar fi fost la Mykonos pe 8 iulie, cu un zbor privat, alături de fostul ministru al Muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, de alţi foşti miniştri şi oameni de afaceri. Deplasarea a fost organizată şi suportată de Camera de Comerţ şi Industrie a României.