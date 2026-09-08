"Este un instrument viu, o opţiune în plus pentru pacienţi. E vorba de foarte multe schimbări, foarte multă informaţie şi, asumându-ne criticile inerente, am decis să operaţionalizăm mai multe module, aproximativ 10 module din cele 12 pe care portalul le are, tocmai pentru că nu am vrut ca, de teama criticilor, să amânăm decizii importante în sănătate, să amânăm digitalizarea sănătăţii şi contactul pacientului cu sistemul medical. (...) Noi ne-am propus şi estimăm că această etapă de operaţionalizare şi corectare a problemelor inerente care pot să apară şi a situaţiilor neprevăzute din etapa de dezvoltare să dureze aproximativ două-trei luni şi lucrăm intens pentru treaba aceasta", a afirmat Horaţiu Moldovan, marţi seară, la Medika TV, potrivit News.ro.

El a subliniat că procesul de testare a platformei IT este unul inerent, pentru că autorităţile nu îşi "pot permite să se joace" cu datele legate de sănătatea asiguraţilor, acesta fiind motivul pentru care s-au făcut demersuri pentru ca autorităţile să se asigure că înscrierea şi utilizarea noii platforme se pot face doar de către persoanele care sunt titulare ale respectivelor date.

Înscrierea se face prin ROeID

"De aceea am ales înscrierea în această platformă prin portalul ROeID, portalul dezvoltat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Este metoda prin care statul român conferă siguranţa identităţii digitale a persoanei respective", a subliniat Horaţiu Moldovan.

Oficialul CNAS a arătat că, în primă fază, au fost procesate şi validate 5.000 de solicitări pe zi pentru crearea de conturi pentru accesarea noii platforme, ulterior această capacitate fiind crescută la peste 20.000 de conturi zilnic.

În prezent, platforma ROeID face obiectul unui audit european, iar după finalizarea acestuia, dacă totul va fi în normele europene, de luna viitoare portalul va putea realiza înrolarea automată a conturilor şi doar aproximativ 10% din solicitările de înscriere pe platformă se vor face manual. Procedura care va fi implementată va dura aproximativ 10-15 minute, iar măsurile de siguranţă sunt luate pentru că autorităţile nu îşi pot permite să pună în pericol datele privind sănătatea asiguraţilor.

"Din momentul acela, vom vorbi de o capacitate practic nelimitată şi în câteva zile se pot înrola milioane de utilizatori", a explicat Horaţiu Moldovan.

La momentul lansării, mai mulți utilizatori au raportat probleme la conectarea în platformă. Pacienții ar urma să poată vedea online informații medicale, cum ar rețetele din ultimii 5 ani, bilete de trimitere, investigații dar și să își facă programări online la cabinetele și unitățile medicale în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Și medicii vor avea acces, cu acordul pacientului, la istoricul medical al acestuia, indiferent de unitatea sanitară în care au fost efectuate consultațiile sau investigațiile.