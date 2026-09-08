Noile taxe vizează produse lactate, echipamente agricole, hârtie, electrocasnice și electronice. Tarifele pentru produsele americane din oțel, aluminiu și fier au fost dublate la 50%, același nivel fiind aplicat unor categorii de mobilă, motociclete, îmbrăcăminte și produse cosmetice, potrivit News.ro.

Ottawa a descris măsurile drept un răspuns „dolar pentru dolar” la tarifele de 50% introduse de SUA pe 22 august pentru aproximativ 20 de miliarde de dolari în produse canadiene, inclusiv vin și crose de hochei.

Tarifele americane au fost impuse la câteva ore după ce Washingtonul și Ottawa nu au reușit să finalizeze un acord comercial. Oficialii celor două țări s-au acuzat reciproc că au modificat în ultimul moment condițiile unei înțelegeri care era aproape finalizată.

Canada menține și tarifele de retorsiune introduse anterior, inclusiv taxa de 25% pentru sectorul auto american.

Trump cere boicotarea Bombardier

Tensiunile s-au amplificat luni, când președintele Donald Trump a cerut oprirea vânzărilor producătorului canadian de avioane Bombardier în Statele Unite.

„GATA CU VÂNZAREA BOMBARDIER ÎN STATELE UNITE! Dacă vor piața noastră, trebuie să construiască aici și să nu mai trateze America ca pe o «pușculiță»”, a scris Trump pe Truth Social.

Bombardier a răspuns că are angajați în peste 20 de state americane și că utilizează numeroase componente fabricate în SUA.

Declarațiile lui Trump au provocat reacții inclusiv din partea unor republicani. Senatorul Jerry Moran din Kansas a subliniat că operațiunile Bombardier din Wichita susțin peste 1.000 de locuri de muncă, iar senatorul Roger Marshall a anunțat că va lupta pentru păstrarea celor peste 1.200 de locuri de muncă ale companiei în Kansas.

Ottawa pregătește miliarde de dolari pentru companiile afectate

SUA au exportat anul trecut către Canada bunuri în valoare de 333,6 miliarde de dolari și au importat produse canadiene de 381,9 miliarde de dolari, potrivit Biroului Reprezentantului Comercial al SUA.

Economiștii consideră că produsele vizate de noile tarife reprezintă o parte relativ redusă a comerțului bilateral total, însă companiile mici și mijlocii și sectoarele direct afectate ar putea suferi pierderi importante.

Ottawa a anunțat luna trecută un pachet de sprijin de 7,5 miliarde de dolari canadieni pentru companii și angajați, suplimentar celor 25 de miliarde de dolari canadieni alocate anterior ca răspuns la ofensiva tarifară globală lansată de SUA în aprilie 2025.