Informațiile ar fi fost, apoi, transmise criptat în Rusia, unde ar fi fost pregătite mai multe acțiuni de sabotaj. Autoritățile de la București spun că astfel a fost pusă în pericol siguranța națională a României.

Bărbatul în vârstă de 40 de ani se numește Ivan Kuțenco și, de la începutul anului, acuză procurorii DIICOT, a desfășurat activități ostile României.

Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT: ”Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, în perioada februarie-iulie 2026, în perspectiva comiterii unor acte de diversiune/sabotaj, de tip hibrid, sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar.”

Ofițerii SRI l-au luat în colimator pe bărbatul din Federația Rusă și i-au monitorizat fiecare mișcare, filând acțiunile sale ostile la adresa țării noastre, dar mai ales încercând să afle care sunt contactele sale.

Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt SRI: ”SRI, în cooperare cu parteneri naționali și internaționali, a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României. Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene ANTONOV pe durata prezenței pe teritoriul național.”

Operațiunea de capturare a cetățeanului rus a fost pusă la cale de ofițerii români de informații cu ajutorul unor servicii aliate.

Ancheta a scos la iveala că suspectul a vizat mai multe baze militare romanești și multinaționale din județele Cluj, Constanta, Călărași, Ilfov dar și din București.

Autoritățile vorbesc despre informații și fotografii cu caracter militar despre tehnica forțelor militare romane și aliate, dar și despre deplasarea militarilor și tehnicilor de luptă pe teritoriul nostru național.