După o lună marcată de analize profunde și tensiuni acumulate, accentul cade acum pe acțiune, viziune și depășirea propriilor limite.

Până pe 21 decembrie, tranzitul Soarelui în Săgetător favorizează deciziile îndrăznețe, perfecționarea profesională, demersurile administrative și contactele la distanță.

Crește nevoia de independență, iar proiectele amânate capătă impulsul necesar pentru a fi puse în mișcare.

Influența Soarelui în Săgetător se resimte diferit în funcție de domeniul activat în fiecare zodie: de la carieră și finanțe, până la parteneriate sau organizarea vieții de zi cu zi.

Cum influențează Soarele în Săgetător fiecare zodie

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru Berbeci, intrarea Soarelui în Săgetător deschide o etapă favorabilă perfecționării și depășirii propriilor limite. Nativii devin mai interesați de cursuri de specializare, colaborări cu străinătatea sau activități care le îmbogățesc experiența. Dorința de a testa perspective diferite îi determină să renunțe la rutina obișnuită și să își asume provocări pe care până acum le-au amânat. Este o perioadă bună pentru a-și recăpăta motivația și a-și propune obiective mai ambițioase.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru Tauri, tranzitul Soarelui aduce în prim-plan banii proveniți din alte surse decât salariile, creditele, moștenirile sau fondurile administrate în comun. Nativii sunt nevoiți să verifice anumite obligații financiare și să găsească soluții pentru a-și echilibra bugetul. În același timp, perioada îi determină să analizeze cât de mult depind financiar de alții. Unele decizii asumate acum îi ajută să scape de presiuni și să facă schimbările necesare cu mai mult curaj.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru Gemeni, Soarele în Săgetător aduce mai mult dinamism și implicare activă în căsătorie, contracte și negocieri. Nativii preiau inițiativa în relațiile importante, clarifică termenii unei colaborări și discută deschis despre viitorul cuplului. Nativii care caută parteneri profesionali atrag persoane cu viziuni compatibile, alături de care pot dezvolta proiecte noi. Sinceritatea și dorința de a construi împreună fac diferența în această perioadă.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, intrarea Soarelui în Săgetător aduce un ritm mai alert la locul de muncă și dorința de a rezolva sarcinile restante. Nativii preiau inițiativa în organizarea programului, acceptă atribuții noi sau caută metode mai eficiente de lucru. În paralel, energia Soarelui îi îndeamnă să acorde mai multă grijă stării fizice, prin mișcare, o alimentație echilibrată și controale de rutină care le susțin vitalitatea.

Leu / Ascendent în Leu

Pentru Lei, tranzitul Soarelui prin Săgetător aduce mai mult entuziasm în viața amoroasă și dorința de a se bucura de prezent. Nativii singuri au șanse mari să cunoască pe cineva special, iar în cuplurile existente revin gesturile romantice și plăcerea de a petrece timp de calitate împreună. De asemenea, legătura cu copiii și momentele de relaxare capătă prioritate. Este o lună în care iubirea și distracția trec pe primul plan.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru Fecioare, Soarele în Săgetător aduce mai mult dinamism și implicare în viața de familie și în planurile legate de locuință. Nativii pot iniția schimbări importante, de la reorganizarea spațiului până la o mutare sau achiziții pentru casă. Este o perioadă animată, favorabilă reuniunilor cu rudele, vizitelor și deciziilor comune. Tranzitul le oferă vitalitate și deschidere pentru a construi o atmosferă mai caldă acasă.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru Balanțe, tranzitul Soarelui aglomerează programul cu întâlniri, drumuri scurte, negocieri și schimburi de informații. Este o perioadă bună pentru a susține examene, a urma cursuri sau a rezolva chestiuni legate de acte. Relația cu rudele apropiate revine în atenție prin discuții sau vizite. Balanțele capătă mai mult curaj să își susțină argumentele și să își prezinte planurile.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru Scorpioni, intrarea Soarelui în Săgetător aduce în atenție câștigurile, bunurile și modul în care își valorifică munca. Nativii devin mai preocupați de stabilitatea materială și caută metode de a-și mări veniturile. Pot apărea negocieri salariale, oferte pentru activități suplimentare sau proiecte noi din care pot câștiga bani în plus. Perioada îi încurajează să își revizuiască cheltuielile și să ceară mai mult pentru efortul depus.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru Săgetători, tranzitul Soarelui prin zodia lor deschide o etapă de afirmare și curaj. Nativii își recapătă inițiativa, elanul și dorința de a prelua controlul asupra planurilor lor. Devine mai simplu să își exprime punctul de vedere și să facă alegeri în acord cu aspirațiile personale. Atenția se îndreaptă către propria imagine și deciziile care le pot schimba direcția în următoarele luni.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru Capricorni, Soarele în Săgetător mută accentul dinspre ritmul alert al ultimelor săptămâni spre liniște, bilanț și activități desfășurate în discreție. Nativii simt nevoia să se desprindă de obligații sau colaborări care le-au consumat energia. Este o perioadă potrivită pentru a încheia sarcini restante, a trage concluzii după experiențele recente și a-și face planuri noi. Acum contează mai mult odihna și organizarea în liniște decât acțiunile grăbite.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru Vărsători, tranzitul Soarelui prin Săgetător aduce în prim-plan munca în echipă, prieteniile și planurile pe termen lung. Nativii devin mai implicați în comunități sau proiecte colective și observă că ideile lor prind contur mai ușor prin colaborare. Apar invitații la evenimente, propuneri de asociere și șanse de a cunoaște persoane cu interese comune. Sprijinul primit din partea unor persoane de încredere le deschide perspective noi.

Pești / Ascendent în Pești

Pentru Pești, intrarea Soarelui în Săgetător activează zona carierei, a reputației și a obiectivelor profesionale. Nativii simt o motivație mai puternică de a-și pune în valoare experiența și de a obține rezultate. Pot apărea responsabilități noi, discuții despre o promovare sau ocazii de a coordona proiecte importante. Nativii intră mai ușor în atenția șefilor, iar deciziile curajoase le pot deschide uși în carieră.