La Bruxelles, marți, se discută despre nevoile militare ale Ucrainei. Miniștrii europeni ai Apărării se întâlnesc cu unul dintre cei mai importanți oficiali ai Pentagonului.

Corespondent PRO TV: „În primul rând, pentru că Ucraina a făcut reformele cerute de Uniunea Europeană, în justiție, în combaterea corupției, dar și în sectorul energetic. Comisia a verificat dacă aceste condiții au fost îndeplinite și abia apoi a aprobat banii. Cele aproape 8 miliarde de euro nu sunt pentru echipamente militare, ci pentru ca statul sa continue reformele, să funcționeze în continuare, să susțină economia.

Iar astăzi, aici, la Bruxelles, discuțiile se vor concentra pe ajutorul militar pentru Ucraina. Miniștrii europeni ai Apărării - printre si ministrul Radu Oprea - se întâlnesc pentru a discuta în special despre sistemele antiaeriene de care Kievul are nevoie pentru a se apăra de atacurile rusești. Vor fi discuții și la sediul NATO. La discuții participă și Elbridge Colby, unul dintre cei mai importanți oficiali ai Pentagonului, care a fost recent și în România. El este implicat direct în planurile de reorganizare a trupelor americane din Europa, iar Bucureștiul speră că această reorganizare va aduce mai mulți militari americani în țara noastră”.