Corespondent Știrile ProTV: „De vineri, de la prânz, polițiștii încearcă să afle cine l-a jefuit pe Cezar Ouatu. Am stat de vorbă și noi cu interpretul și ne-a povestit că cineva i-ar fi știut programul, pentru că a profitat de faptul că era plecat de acasă câteva zile la evenimente. Spune că a lipsit 5 zile.

Interesant este că a observat câteva indicii încă de la întoarcerea acasă: geamul deschis și o scară lăsată în curte. Nu a făcut însă legătura cu un posibil furt. Abia vineri, când a vrut să poarte unul dintre ceasurile sale și nu l-a mai găsit, a verificat lucrurile și a descoperit că îi lipsesc alte 4 ceasuri de colecție și mai multe bijuterii din aur. Atunci a sunat și la poliție.

Criminaliștii au ridicat de la fața locului probe care vor fi duse la expertiză. Vorbim de amprente și alte urme. Vor lua la pas și străzile din zonă pentru a analiza camerele de supraveghere. Deocamdată, în urma imaginilor pe care le dețin, anchetatorii nu au reușit să identifice un suspect. Un dosar penal pentru furt calificat a fost deschis acum de polițiștii din Ilfov”.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov a anunţat, sâmbătă, că poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Chitila au fost sesizaţi, vineri după-amiază, prin apel la 112, de către un bărbat de 46 de ani, care a reclamat că persoane necunoscute ar fi pătruns în locuinţa sa, de unde ar fi sustras mai multe bunuri de valoare.

”Din primele verificări efectuate de poliţişti, a reieşit că, în perioada 13 noiembrie-18 noiembrie a.c., persoane necunoscute ar fi pătruns în imobil prin forţarea unei ferestre de la bucătărie. Din locuinţă ar fi fost sustrase cinci ceasuri de colecţie şi mai multe bijuterii din aur. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Chitila – Formaţiunea de Investigaţii Criminale, împreună cu specialişti criminalişti din cadrul Poliţiei oraşului Chitila şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov – Serviciul Criminalistic. În urma cercetării la faţa locului au fost identificate şi ridicate urme de interes criminalistic, cat şi urme biologice aceastea urmând să fie dispuse expertizării”, a precizat sursa citată.

Totodată, în zona imobilului au fost identificate camere de supraveghere, imaginile urmând să fie ridicate şi analizate în cadrul cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru furt calificat, cercetările fiind continuate de poliţişti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.