Makaveli a fost chemat la poliție pentru a arăta cum l-ar fi șantajat Victoraș Micula pe Călin Georgescu. Acum neagă spusele

Tânărul a intrat în vizorul anchetatorilor după ce recunoscut că s-a implicat în campania de promovare a lui Călin Georgescu, pe rețelele sociale.

”Noi prima dată am fost cu formațiunea AUR, era singura care avea candidat suvernaist în momentul respectiv. Domnul Georgescu nu era luat în calcul, doamna Șoșoacă era interzisă și automat, toți, ”bă, hai să-l susținem pe Simion, că e cel mai corect”.

Domnul Micula (Victor Micula – n.red.) a început cu șantajul către Bogdan Peșchir și probabil cred că i-a luat undeva pe la vreo 200.000 de euro. Am hotărât, împreună cu ei, să-l susținem pe domnul Georgescu, cu toate că nu am crezut că are nici cea mai mică șansă în viața lui să facă ceva, după care domnul Micula s-a întors împotrivă și l-a atacat pe domnul Georgescu și de acolo a început cearta”, a declarat Alexandru Zidaru ales Makaveli, la intrarea în sediul Serviciului de Investigații Criminale, unde a fost citat.

Makaveli le-a spus polițiștilor că nu e nimic adevărat din ce a spus pe TikTok

Nu a stat prea mult înăuntru, polițiștii i-au adus la cunoștință despre un dosar penal în care se fac cercetări pentru infracțiunea de șantaj.

Makaveli le-a spus polițiștilor că au fost niște declarații făcute la nervi și că nu este nimic adevărat. Vorbim despre un dosar deschis de polițiștii care s-au autosesizat după ce, în luna decembrie, Alexandru Zidaru a făcut o declarație pe TikTok, în care chiar îi invita pe polițiști să îl contacteze pentru că deține anumite informații și dovezi prin care fiul omului de afaceri bihoren Micula ar fi finanțat în mod ilegal campania la prezidențiale a partidului AUR.

Acest lucru s-a și întâmplat, Makaveli a fost chemat să dea explicații, însă acum a revenit asupra acelei declarații și a susținut că nu era nimic adevărat, că a fost pur și simplu doar o ceartă.

