Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost prins în Spania și adus la Otopeni. Era pe lista ”Most Wanted” din 2023

27-09-2025 | 19:12
urmarit

Unul dintre cei mai căutați infractori din România a fost adus vineri-noapte pe Aeroportul Otopeni, flancat de polițiști. Bărbatul fusese condamnat la șase ani de închisoare, după ce a încercat să violeze o copilă de 10 ani și a fost prins în Spania.

Cristina Dobre

Suspectul are 55 de ani și este din Cluj. Bărbatul se afla pe lista ”Most Wanted” a Poliției Române încă din 2023, când pe numele său a fost emis un mandat de arestare, dar acesta a fugit atunci din țară.

Bărbatul era urmărit pentru tentativă de viol fiind condamnat la șase ani de închisoare.

În 2017, timp de trei luni, individul ar fi agresat-o sexual constant pe fiica iubitei lui, o minoră de zece ani pe care ar fi încercat să o violeze, dar fetița a reușit în cele din urmă să scape.

Individul a fost prins în orașul Valencia, unde polițiștii spanioli îl reținuseră pentru o altă faptă. Când i-au verificat numele în baza de date, au văzut că este căutat și la noi. Acum, va fi încarcerat într-un penitenciar din România.

incident trafic
Șofer de 76 de ani, reținut pentru violență în trafic. Ar fi lovit și urmărit o femeie

Alături de el a fost adus aseară din Marea Britanie și un tânăr de 28 de ani care era căutat pentru infracțiuni la regimul rutier, și fusese condamnat la doi ani de închisoare.

În total, de la începutul acestui an, Poliția Româna a adus în România peste 800 de persoane urmărite internațional.

Războiul dronelor. Aparate zburătoare neidentificate, detectate în mai multe țări europene. Sistemul olandez de neutralizare

