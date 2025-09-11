Avocatul escroc din Alba, condamnat la închisoare pentru înşelăciuni de 12 milioane euro, cere clemenţă la plata amenzii

11-09-2025 | 20:49
Ovidiu Jidveian, un fost avocat din Alba Iulia condamnat definitiv pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave, după ce a încasat 12 milioane euro pentru apartamente pe care nu le-a livrat niciodată. 

Vlad Dobrea

Acesta solicită eşalonarea amenzii penale de 27.000 de lei pe care trebuie să o plătească, potrivit sentinţei de condamnare definitive.

Fostul avocat Ovidiu Jidveian, aflat la închisoare, cere eşalonarea amenzii penale. Acesta trebuie să plătească suma de 27.000 de lei reprezentând amendă penală decisă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţe, prin hotărârea din 10 iulie 2025, în dosarul uneia dintre cele mai mari înşelăciuni din domeniul imobiliar instrumentate în România în ultimii ani, scrie, joi, ziarulunirea.ro.

Jidveian a fost condamnat, în luna iulie a acestui an, la 5 ani şi 9 luni de închisoare, instanţa admiţând acordul de recunoaştere a vinovăţiei pe care acesta l-a încheiat cu procurorii, după ce a înşelat cu 12 milioane de euro peste 200 de clienţi de la care a luat fie avansuri pentru apartamente, fie contravaloarea integrală a apartamentelor pe care a promis că le va construi într-un complex rezidenţial din Alba Iulia.

Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, el trebuie să plătească 27.000 de lei amendă, instanţa impunându-i 450 zile-amendă x 60 lei/zi-amendă.

Ovidiu Jidveian a înşelat cu aproximativ 12 milioane de euro 211 persoane fizice şi firme, cărora le-a promis că le vinde apartamente într-un complex rezidenţial din centrul oraşului. El a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei, însă Curtea de Apel Cluj-Napoca a respins acordul de recunoaştere a vinovăţiei, judecătorii instanţei din Cluj-Napoca considerând că pedeapsa de 5 ani şi 9 luni de detenţie prevăzută în acordul semnat de avocat în faţa procurorilor este ”nejustificat de blândă în raport de gravitatea infracţiunilor şi periculozitatea infractorului”. Atât inculpatul, cât şi procurorii au contestat decizia, ÎCCJ pronunţându-se definitiv în acest caz.

Instanţa din Cluj a constatat că avocatul a folosit mare parte din banii proveniţi din înşelăciuni ”pentru satisfacerea propriilor nevoi”, iar o parte din bani a fost folosită ”în cadrul unor activităţi similare jocurilor de noroc”, respectiv investită în monede virtuale.

Sursa: News.ro

