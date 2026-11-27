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Procurorii vorbesc însă și despre tensiuni între frații Nuțu și Sile, care și-ar fi constituit în ultimul an și jumătate propriile grupuri infracționale.

Surse apropiate de ancheta DIICOT, în urma căreia Nuțu și Sile Cămătaru au fost arestați pentru constituire de grup infracțional organizat, șantaj sau supunerea unor cântăreți de manele la muncă obligatorie, ar fi scos la iveală o separare a lumii interlope. Încă din aprilie 2025, când Sile Cămătaru a fost liberat condiționat, fiecare frate ar avea propria grupare.

„Balint Ion, zis «Nuțu Cămătaru», și Balint Vasile, zis «Sile Cămătaru», au profitat constant de temerea generată în rândul persoanelor cu care aceștia au interacționat, obținând în permanență sume de bani sau bunuri ce reprezintă un folos patrimonial injust” se arată în referatul DIICOT.

Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru, este acuzat că ar fi șantajat direct sau indirect maneliști celebri să cânte doar cu permisiunea lui. Unul dintre mesajele prin care l-ar fi amenințat pe Florin Salam a ajuns probă în dosar.

„N-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și o să-l, n-o să-l mai las să cânte.” - Referatul DIICOT.

Fratele său, Vasile Balint, alias Sile Cămătaru, ar fi obținut constant prin intermediari sume de bani de la oameni de afaceri. Procurorii DIICOT susțin că aceste plăți erau taxe de protecție.

„În urma constrângerilor exercitate, ulterior eliberării din penitenciar, numitul Balint Vasile, zis «Sile Cămătaru», a primit de la «Dorel Cartofaru» un autoturism și a beneficiat de patru ori pe săptămână de diferite produse alimentare de la Târgul «Pucheni», administrat de persoanele vătămate”, se precizează în Referatul DIICOT.

Câți bani ar fi încasat

Doar din aceste presupuse taxe de protecție, afirmă procurorii, gruparea lui Sile Cămătaru ar fi încasat lunar între 7.500 și 12.500 de lei, în total 185.000 de lei.

Corespondent PROTV: „Procurorii DIICOT susțin că oamenii de afaceri ar fi refuzat să accepte statutul de părți vătămate și le-ar fi cerut imperativ anchetatorilor să le atribuie în dosar doar calitatea de martor.”

În declarațiile date la audieri, martorii ar fi spus că banii erau un cadou dat lui Sile Cămătaru după ieșirea din închisoare.

În dosar sunt însă redate diferite convorbiri purtate de suspecți pe tema taxelor de protecție.

„Băi, Sile (n.l. Balint Vasile, zis «Sile Cămătaru»), ia că eu îți dau, lasă-mă dracu-n pace! Ia 170 de euro pe lună de la mine! Partea mea!” - Referatul DIICOT)

Nuțu și Sile Cămătaru s-au prevalat în anchetă de dreptul la tăcere, dar avocații lor susțin că acuzațiile sunt o exagerare și că cei doi frați nu sunt vinovați. Procurorii DIICOT au invocat însă în cererea de arestare nu doar interceptări, cât și mărturiile pe care liderii le-au făcut în documentarul „Cămătarii”, regizat de Damian Anghel.