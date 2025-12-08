Șoferul care a spulberat o mamă și pe fetița ei, pe o trecere de pietoni din București, a fost trimis în judecată

Tânărul de 20 de ani care a provocat accidentul din 13 octombrie, de pe o trecere de pietoni de pe Şoseaua Berceni din Capitală, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti au anunţat că procurorii l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe tânărul care a provocat accidentul din 13 octombrie de pe Şoseaua Berceni, pentru ucidere din culpă.

”La data de 13.10.2025, în jurul orei 16:00, inculpatul Ş.S.F. a condus un autoturism pe Şoseaua Berceni din Sectorul 4, din direcţia str. Ion Iriceanu către D.N.C.B., iar când a ajuns la trecerea de pietoni din dreptul imobilului cu nr. 50, pentru că nu a respectat dispoziţiile referitoare la regimul de viteză şi la acordarea de prioritate pietonilor angajaţi în traversarea drumului public, prin loc special amenajat, prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 şi de Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, a accidentat-o pe persoana vătămată F.E., aflată în traversare pe marcajul pietonal, de la stânga la dreapta faţă de sensul de mers al vehiculului, iar aceasta a decedat în urma accidentului, între leziunile traumatice şi deces existând o legătură de cauzalitate directă necondiţionată”, au stabilit procurorii.

Urmărirea penală a fost desfăşurată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, împreună cu organele de cercetare penală din cadrul D.G.P.M.B. – Brigada Rutieră Bucureşti.

Accidentul a fost provocat de un tânăr de 20 de ani, care a lovit, pe trecerea de pietoni, o femeie de 35 de ani care îşi ducea copilul de doi ani în cărucior. În urma impactului iniţial, femeia a fost proiectată pe sensul opus de mers, unde s-a lovit de alte două autoturisme care aşteptau în coloană. Copilul a fost rănit în urma accidentului.

Tânărul care a provocat accidentul a fost arestat preventiv.

