Ministrul Apărării despre mercenarii și armele lui Horațiu Potra: E vorba de complicitatea sau incompetența serviciilor

„E o bănuială rezonabilă! ”, a explicat Ionuș Moșteanu atunci când a fost întrebat despre speculațiile legate despre sprijinul pe care Horațiu Potra l-ar fi primit din partea serviciilor secrete, notează News.ro.

Ministrul a vorbit și despre faptul că în casa lui Horațiu Potra au fost găsite arme, dar și sume mari de bani. El a subliniat că într-o astfel de situație poate fi vorba despre complicitatea sau incompetența serviciilor, subliniind că ambele sunt grave.

„E vorba de toate serviciile, de fapt! Că asta am spus şi eu şi declaraţiile mele sunt publice de acum luni de zile, de când eram în campanie. Cum este posibil ca unul ca Potra să aibă un arsenal şi nişte milioane cash în casă, fără ca serviciile să ştie? Şi acolo evident că e vorba de complicitate sau incompetenţă. Ambele sunt grave. Dar aici e o discuţie pe care sper să o lămurim. Nu e foarte clar cine şi cum ar trebui să ştie despre acest lucru. În ceea ce mă priveşte, o să lămuresc cu siguranţă în perioada următoare! Sunt mai multe lucruri de lămurit”, a explicat Moșteanu.

Controversele din jurul lui Horațiu Potra

La finalul anului trecut și începutul acestui an, Horațiu Potra s-a aflat în mijlocul a două mari controverse. Astfel, pe lângă ajutorul pe care i l-ar fi acordat lui Călin Georgescu, mercenarul s-a aflat în mijlocului unui incident internațional cu care contractorii din România pe care i-a dus în Congo.

Ministerul Apărării Naţionale a informat că şapte militari activi - doi subofiţeri şi cinci soldaţi profesionişti - au lucrat în Congo, în mod nejustificat, pe timpul concediului de creştere a copilului în vârstă de până la doi ani, în intervalul 2023 – începutul anului 2025, ca angajaţi temporar în companii de securitate.

Situația acestora a intrat în atenția publică în ianuarie 2025 atunci când sute de mercenari români coordonaţi de Horațiu Potra s-au refugiat într-o bază a Misiunii Națiunilor Unite din Goma, în estul Republicii Democratice Congo.

Problemele au apărut după ce 300 de mercenari români angajaţi de Horațiu Potra au fost surprinși de atacurile violente ale rebelilor tutsi din Mișcarea 23 Martie - M23 care au avansat în Goma - un oraș important din estul Republicii Democratice Congo. Contractorii români abandonați de armata guvernamentală s-au refugiat în baza misiunii Națiunilor Unite aflată în apropiere de aeroport.

