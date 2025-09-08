Ministrul Apărării despre mercenarii și armele lui Horațiu Potra: E vorba de complicitatea sau incompetența serviciilor

08-09-2025 | 11:07
Horatiu Potra
Inquam Photos / Octav Ganea

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, consideră că speculațiile legate de sprijinul primit de Horațiu Potria din partea serviciilor secrete sunt „bănuieli rezonabile”.

Adrian Popovici

„E o bănuială rezonabilă! ”, a explicat Ionuș Moșteanu atunci când a fost întrebat despre speculațiile legate despre sprijinul pe care Horațiu Potra l-ar fi primit din partea serviciilor secrete, notează News.ro.

Ministrul a vorbit și despre faptul că în casa lui Horațiu Potra au fost găsite arme, dar și sume mari de bani. El a subliniat că într-o astfel de situație poate fi vorba despre complicitatea sau incompetența serviciilor, subliniind că ambele sunt grave.

„E vorba de toate serviciile, de fapt! Că asta am spus şi eu şi declaraţiile mele sunt publice de acum luni de zile, de când eram în campanie. Cum este posibil ca unul ca Potra să aibă un arsenal şi nişte milioane cash în casă, fără ca serviciile să ştie? Şi acolo evident că e vorba de complicitate sau incompetenţă. Ambele sunt grave. Dar aici e o discuţie pe care sper să o lămurim. Nu e foarte clar cine şi cum ar trebui să ştie despre acest lucru. În ceea ce mă priveşte, o să lămuresc cu siguranţă în perioada următoare! Sunt mai multe lucruri de lămurit”, a explicat Moșteanu.

Controversele din jurul lui Horațiu Potra

La finalul anului trecut și începutul acestui an, Horațiu Potra s-a aflat în mijlocul a două mari controverse. Astfel, pe lângă ajutorul pe care i l-ar fi acordat lui Călin Georgescu, mercenarul s-a aflat în mijlocului unui incident internațional cu care contractorii din România pe care i-a dus în Congo.

Ionuţ Moşteanu
Ministrul Apărării a spus ce conține ajutorul militar trimis de România în Ucraina. „Vom vedea ce putem declasifica”

Ministerul Apărării Naţionale a informat că şapte militari activi - doi subofiţeri şi cinci soldaţi profesionişti - au lucrat în Congo, în mod nejustificat, pe timpul concediului de creştere a copilului în vârstă de până la doi ani, în intervalul 2023 – începutul anului 2025, ca angajaţi temporar în companii de securitate.

Situația acestora a intrat în atenția publică în ianuarie 2025 atunci când sute de mercenari români coordonaţi de Horațiu Potra s-au refugiat într-o bază a Misiunii Națiunilor Unite din Goma, în estul Republicii Democratice Congo.

Problemele au apărut după ce 300 de mercenari români angajaţi de Horațiu Potra au fost surprinși de atacurile violente ale rebelilor tutsi din Mișcarea 23 Martie - M23 care au avansat în Goma - un oraș important din estul Republicii Democratice Congo. Contractorii români abandonați de armata guvernamentală s-au refugiat în baza misiunii Națiunilor Unite aflată în apropiere de aeroport.

Dată publicare: 08-09-2025 10:55

Ministrul Apărării, după atacul asupra Ucrainei: Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, crime de război
Ministrul Apărării, după atacul asupra Ucrainei: Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, crime de război

Rachetele şi dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovaţi, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, duminică, după ce Rusia a lansat un nou atac aerian împotriva Ucrainei.

Ministrul Apărării a spus ce conține ajutorul militar trimis de România în Ucraina. „Vom vedea ce putem declasifica”
Ministrul Apărării a spus ce conține ajutorul militar trimis de România în Ucraina. „Vom vedea ce putem declasifica”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a spus că nu poate dezvălui conţinutul ajutoarelor militare trimise de România în Ucraina, deoarece informaţiile sunt clasificate, dar a zis că va discuta cu premierul şi preşedintele despre o posibilă declasificare.

Ministrul Apărării demontează un fake news: Nu-i cheamă nimeni pe români la oaste, nu intrăm în niciun război
Ministrul Apărării demontează un fake news: Nu-i cheamă nimeni pe români la oaste, nu intrăm în niciun război

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, demontează ştirile false conform cărora unii români sunt chemaţi ”la război”.

Protestul profesorilor a început. Peste 30.000 de cadre didactice din toată țara sunt așteptate la marș
Protestul profesorilor a început. Peste 30.000 de cadre didactice din toată țara sunt așteptate la marș

Elevii au început, luni, anul şcolar, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, însă sindicatele din Educaţie pichetează Guvernul și vor merge la Palatul Cotroceni. Profesorii protestează în acest moment în Piața Victoriei.

Nicușor Dan nu participă oficial la deschiderea anului școlar. Șeful statului se va întâlni cu sindicaliștii din Educație
Nicușor Dan nu participă oficial la deschiderea anului școlar. Șeful statului se va întâlni cu sindicaliștii din Educație

Președintele Nicușor Dan nu va participa la deschiderea noului an școlar.

În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!
În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!

Ministrul Apărării susține că, în contextul securității oferite de NATO, România nu va fi atacată de Rusia. De asemenea, el consideră că țara noastră nu a fost ținta sabotajelor din partea Moscovei.

