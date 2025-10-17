Sora lui Carmen Dan, plasată în arest la domiciliu. Femeia, inculpată într-un dosar cu un prejudiciu de 1,3 milioane de euro

Stiri Justitie
17-10-2025 | 17:47
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan
Inquam Photos / George Calin

Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost plasată vineri în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, în dosarul în care este acuzată că a înşelat mai multe persoane cu suma totală de circa 1,3 milioane de euro.

autor
Adrian Popovici

O altă femeie implicată în acest caz, Mariana Popa, este cercetată în libertate, sub control judiciar.

Cele două au fost reţinute joi de procurori, iar vineri Simona Stan a fost dusă în instanţă cu propunere de arestare preventivă. Tribunalul Bucureşti a respins însă solicitarea procurorilor şi a dispus plasarea acesteia în arest la domiciliu.

În luna august 2024, poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi de mai multe persoane că ar fi fost înşelate în legătură cu achiziţionarea unor locuinţe şi autoturisme.

Ulterior, poliţiştii au reuşit să le identifice pe autoarele acestor înşelăciuni, respectiv Simona Stan şi complicea ei.

Citește și
Simona Stan
Sora lui Carmen Dan a fost reținută pentru înșelăciuni de 1,3 milioane de euro

"În sarcina celor două inculpate s-a reţinut că, în perioada ianuarie 2023 - iulie 2024, au indus în eroare şase persoane vătămate cu privire la veridicitatea unor oferte de achiziţionare a mai multor autoturisme şi imobile din patrimoniul unor societăţi comerciale, folosindu-se de calităţi nereale, respectiv statutul de persoană angajată influentă a uneia dintre inculpate în cadrul acestor societăţi, determinându-le pe victime să plătească sumele de bani pretinse, totalizând valoarea de 631.600 euro, 2.000 dolari şi 1.098.540 lei, fără ca vreuna dintre aceste persoane vătămate să intre în posesia bunurilor promise", transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Metoda folosită pentru a obține banii

Concret, Simona Stan şi Mariana Popa s-ar fi dat drept "persoane importante" de la două companii petroliere (OMV Petrom şi Transpeco Logistic & Distribution) şi ar fi păcălit şase persoane să achiziţioneze maşini de lux şi imobile.

Pentru a câştiga încrederea victimelor, Simona Stan s-ar fi folosit de numele lui Carmen Dan şi Cristi Borcea, fostul finanţator al echipei Dinamo Bucureşti.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au pus sechestru pe toate bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpatelor.

Explozia din Rahova: ”A sărit în aer tot blocul, s-a ales praful de orice”. Primele mărturii ale supraviețuitorilor

Sursa: Agerpres

Etichete: inselaciune, carmen dan,

Dată publicare: 17-10-2025 17:47

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO | Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
VIDEO | Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
Citește și...
Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan
Stiri actuale
Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan

Fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a fost chemată la audieri. Este martor într-o anchetă în care este vizată, de fapt, sora ei vitregă, care a fost reținută.

Sora lui Carmen Dan a fost reținută pentru înșelăciuni de 1,3 milioane de euro
Stiri actuale
Sora lui Carmen Dan a fost reținută pentru înșelăciuni de 1,3 milioane de euro

Sora fostului ministru de interne Carmen Dan a fost reținută de polițiști, în dosarul înșelăciunilor de 1,3 milioane de euro.

Reacția lui Carmen Dan, după ce a aflat că sora sa i-ar fi folosit numele pentru a înșela oameni. Fostul ministru, audiat
Stiri actuale
Reacția lui Carmen Dan, după ce a aflat că sora sa i-ar fi folosit numele pentru a înșela oameni. Fostul ministru, audiat

Fostul ministru de Interne Carmen Dan este audiată, joi, într-un dosar în care sora sa este suspectată, alături de patroana unui salon de îmfrumuseţare din sectorul 2 al Capitalei, de înşelăciuni cu locuinţe şi maşini de lux.  

Recomandări
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat
Stiri actuale
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat

O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. Un bilanț provizoriu arată că 3 oameni au murit, iar 13 au fost răniți.

 
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud
Stiri actuale
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud

Gazele de la blocul distrus vineri în explozia din Rahova au fost sigilate de Distrigaz Sud Rețele joi, dar cineva a rupt sigiliul vineri, iar la scurt timp după asta a avut loc catastrofala deflagrație, potrivit ANRE.

Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”
Stiri externe
Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”

O avalanşă de acţiuni diplomatice cu miză mare, orchestrată de preşedintele american Donald Trump, a imprimat o nouă incertitudine în relaţia dintre Washington şi Kiev.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Octombrie 2025

46:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28