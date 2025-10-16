Ce spune șeful MApN despre generalul cu două stele Florentina Ion, suspectată într-un dosar cu prejudiciu de 8 mil. de lei

Stiri actuale
16-10-2025 | 17:59
Ionuț Moșteanu
Inquam Photos / Miruna Turbatu

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunțat joi că a decis în iunie să nu mai prelungească mandatul managerului Spitalului Militar, Florentina Ioniţă, după ce a fost informat despre suspiciuni de corupţie şi dosare la DNA şi Parchetul Militar.

autor
Claudia Alionescu

Ministrul mai afirmă că managerul a mai beneficiat deja de trei prelungiri, până la numirea sa ca ministru, deşi a ajuns din 2022 la vârsta de pensionare, astfel că a semnat şi înaintat şi documentele pentru trecerea sa în rezervă.

“În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniţă de la Spitalul Militar Central. Mandatul se încheie la finalul lunii. Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existenţa unor suspiciuni de corupţie şi dosare la DNA şi Parchetul Militar”, arată ministrul Apărării.

Florentina Ioniţă a mai beneficiat deja de trei prelungiri, până la numirea sa ca ministru, deşi a ajuns din 2022 la vârsta de pensionare, a mai precizat Moșteanu. 

”În aceste condiţii, am semnat şi înaintat şi documentele pentru trecerea în rezervă”, adaugă el.

Citește și
Inspectori ANPC, în vizorul DNA. Procurorii îi acuză că luau șpagă de la patroni pentru a ignora neregulile din magazine
DNA face percheziții la Spitalul Militar din București și în județul Dâmbovița. Mai mulți medici sunt acuzați de corupție

Cine va prelua funcția

Moşteanu mai afirmă că, în perioada următoare, funcţia de comandant va fi preluată temporar de un ofiţer, locţiitor al comandantului, desemnat de Direcţia Medicală.

”Ulterior, vom organiza concurs deschis pentru ocuparea funcţiei. Transparenţă şi lege - acestea sunt principiile pe baza cărora voi conduce Ministerul Apărării”, menţionează ministrul Apărării.

Percheziții la Spitalul Militar

Mai multe percheziţii au avut loc joi dimineaţă la Spitalul Militar Central din Capitală, fiind vizată general maior Florentina Ioniţă, directorul general al unităţii sanitare.

DNA a precizat că au loc 19 percheziţii în Bucureăti şi în judeţul Ilfov, 18 fiind la domiciliile unor persoane fizice şi una într-o instituţie publică, într-un dosar privind infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie săvârşite în perioada 2020 - 2023. Prejudiciul estimat depășește 8 milioane de lei.

Ce a făcut bărbatul care și-a înjunghiat mortal partenera, imediat după crimă. Localnică: „Era foarte gelos”

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, dna, ancheta, manager, coruptie, Ionuţ Moşteanu, spitalul militar,

Dată publicare: 16-10-2025 17:32

Articol recomandat de sport.ro
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Citește și...
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei
Stiri actuale
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Managerul instituției, medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română este suspectat de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

DNA face percheziții la Spitalul Militar din București și în județul Dâmbovița. Mai mulți medici sunt acuzați de corupție
Stiri actuale
DNA face percheziții la Spitalul Militar din București și în județul Dâmbovița. Mai mulți medici sunt acuzați de corupție

DNA face patru percheziții, joi, în Bucureşti şi în judeţul Dâmboviţa, una dintre locaţii fiind Spitalul Militar Central. Sunt vizate infracţiuni de corupţie săvârşite de către cadre medicale militare, în perioada 2024 - 2025.

Recomandări
Legea pensiilor private, atacată la Curtea Constituțională. „E proprietate privată, statul doar supraveghează”
Stiri Justitie
Legea pensiilor private, atacată la Curtea Constituțională. „E proprietate privată, statul doar supraveghează”

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sesizează Curtea Constituţională a României referitor la Legea privind plata pensiilor private.

Avertismentul Consiliului Fiscal: După 2026 urmează un nou șoc economic
Stiri Economice
Avertismentul Consiliului Fiscal: După 2026 urmează un nou șoc economic

Consiliul Fiscal avertizează că, după 2026, România va resimți un „șoc” economic, deoarece PNRR se va încheia. Țara noastră mai are mai puțin de un an pentru a lua fondurile rămase din program.

Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei
Stiri actuale
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Managerul instituției, medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română este suspectat de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28