Ce spune șeful MApN despre generalul cu două stele Florentina Ion, suspectată într-un dosar cu prejudiciu de 8 mil. de lei

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunțat joi că a decis în iunie să nu mai prelungească mandatul managerului Spitalului Militar, Florentina Ioniţă, după ce a fost informat despre suspiciuni de corupţie şi dosare la DNA şi Parchetul Militar.

Ministrul mai afirmă că managerul a mai beneficiat deja de trei prelungiri, până la numirea sa ca ministru, deşi a ajuns din 2022 la vârsta de pensionare, astfel că a semnat şi înaintat şi documentele pentru trecerea sa în rezervă.

“În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniţă de la Spitalul Militar Central. Mandatul se încheie la finalul lunii. Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existenţa unor suspiciuni de corupţie şi dosare la DNA şi Parchetul Militar”, arată ministrul Apărării.

Florentina Ioniţă a mai beneficiat deja de trei prelungiri, până la numirea sa ca ministru, deşi a ajuns din 2022 la vârsta de pensionare, a mai precizat Moșteanu.

”În aceste condiţii, am semnat şi înaintat şi documentele pentru trecerea în rezervă”, adaugă el.

Cine va prelua funcția

Moşteanu mai afirmă că, în perioada următoare, funcţia de comandant va fi preluată temporar de un ofiţer, locţiitor al comandantului, desemnat de Direcţia Medicală.

”Ulterior, vom organiza concurs deschis pentru ocuparea funcţiei. Transparenţă şi lege - acestea sunt principiile pe baza cărora voi conduce Ministerul Apărării”, menţionează ministrul Apărării.

Percheziții la Spitalul Militar

Mai multe percheziţii au avut loc joi dimineaţă la Spitalul Militar Central din Capitală, fiind vizată general maior Florentina Ioniţă, directorul general al unităţii sanitare.

DNA a precizat că au loc 19 percheziţii în Bucureăti şi în judeţul Ilfov, 18 fiind la domiciliile unor persoane fizice şi una într-o instituţie publică, într-un dosar privind infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie săvârşite în perioada 2020 - 2023. Prejudiciul estimat depășește 8 milioane de lei.

