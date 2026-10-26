Societatea ar fi trebuit să construiască două remorchere, care urmau să fie folosite la tractarea și salvarea altor vapoare pe Dunăre. Doar că, potrivit anchetatorilor, navele, construite pe un șantier din Turcia, NU pot intra pe anumite sectoare ale fluviului, unde apa nu este suficient de adâncă.

Contractul pentru construirea celor două remorchere a fost semnat în 2019, între Administrația Fluvială a Dunării de Jos și o firmă din Constanța.

Roxana Scridon: „Potrivit procurorilor, licitația ar fi fost concepută pentru a favoriza o singură firmă, iar navele au fost acceptate deși nu respectau cerințele tehnice din contract.”

Caietul de sarcini al licitației includea cerințe tehnice pentru navele maritime, deși remorcherele erau destinate utilizării pe căi navigabile interioare. Acest lucru a restrâns numărul de ofertanți eligibili și a favorizat o singură companie. Cei patru funcționari publici au acceptat navele și au semnat rapoarte de recepție finală, declarând în mod fals că acestea îndeplinesc cerințele tehnice”, se arată în comunicatul procurorilor europeni.

Remorcherele Bicaz și Bechet au fost cumpărate pentru a tracta ambarcațiunile blocate pe bancuri de nisip și pentru a ajuta barjele eșuate sau navele cu defecțiuni, care nu își mai pot continua deplasarea. Reprezentanții AFDJ spun că acestea participă la astfel de intervenții, chiar dacă nu respectă cerințele din caietul de sarcini.

Angela Ivan, directorul Administrației Fluviale a Dunării de Jos: „Acele două nave nu corespundeau din punct de vedere al recepției pescajului din caietul de sarcini. Dar ce este foarte important de menționat este faptul că aceste remorchere navighează pe Dunăre. Sunt în exploatare.”

Bogdan Bică, Director Căi Navigabile AFDJ: „Ele efectuează misiuni de salvare. Sâmbătă seară, am intervenit cu remorcherul Bicaz și cu remorcherul Covurlui la kilometrul 153. Nava Bechet este la Drobeta Turnu Severin și face semnalizare și același lucru e pentru asistență și salvare.”

Ancheta procurorilor de la Parchetul European a început în urmă cu doi ani.

Corespondent PROTV: „În martie 2024, procurorii Parchetului European au făcut percheziții în dosarul achiziției unor remorchere pentru Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați. Contractul, în valoare de aproximativ 7 milioane de euro, viza nave despre care anchetatorii susțin că nu respectau cerințele tehnice. Acum, la peste doi ani de la percheziții, dosarul ajunge în instanță.”

Dosarul se va judeca la Tribunalul Iași. Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă între trei și zece ani de închisoare.

Care sunt acuzațiile concrete

Parchetul European a trimis în judecată șefii Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați, care ar fi plătit șapte milioane de euro pe remorchere care nu pot naviga pe anumite porțiuni din Dunăre.

Navele au fost construite pentru ape mai adânci, susțin anchetatorii.

Corespondent PROTV: „Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați avea nevoie de două remorchere. A fost organizată o licitație, iar procurorii europeni acuză că în caietul de sarcini ar fi fost incluse cerințe tehnice pentru nave maritime, deși remorcherele erau destinate navigației pe Dunăre. Aceste condiții ar fi restrâns numărul ofertanților și ar fi favorizat o singură companie. Aceasta a fost declarată câștigătoare, iar contractul a fost semnat în 2019. Valoarea achiziției a fost de aproximativ șapte milioane de euro, bani europeni, iar navele au fost construite într-un șantier din Turcia. Remorcherele au fost livrate în 2021 cu un pescaj real, adică adâncimea necesară unei nave pentru a naviga în siguranță, de 2,6 metri. Adică, susțin anchetatorii, era depășită limita maximă de 2 metri prevăzută în contract. Cu toate acestea, cei patru funcționari ar fi recepționat navele, spun procurorii. Acum, remorcherele nu pot naviga pe anumite sectoare ale Dunării, mai ales când nivelul fluviului este scăzut. Ancheta a fost finalizată și procesul va începe la Tribunalul Iași”.