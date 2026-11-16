Decizia este definitivă, după ce Curtea de Apel București a confirmat acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de femeie cu procurorii anticorupție.

Corespondent PROTV: „Femeia, acum în vârstă de 53 de ani, demisionată din Ministerul Afacerilor Externe imediat după debutul anchetei judiciare, este deja închisă în Penitenciarul de femei de la Târgșor, unde are de ispășit această pedeapsă, primită în urma acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat cu DNA. O pedeapsă de trei ani și o lună de închisoare, asumată, de altfel, de femeia care a fost găsită vinovată, astfel, de acuzații de abuz în serviciu în diferite forme, dar și de falsuri. Asta după ce și-a asumat faptul că între 2009 și 2024 ar fi falsificat diferite state de plată, dar și borderouri trimise către bancă, sute de astfel de documente prin care și-a plătit sieși, dar mai ales iubitului de la vremea respectivă și fiului acestuia, salarii, deși ei erau militari de carieră și nicidecum angajați ai Ministerului Afacerilor Externe.

﻿Așadar, este o decizie definitivă a Curții de Apel București, în condițiile în care Ministerul de Externe și-ar fi dorit ca ea să fie cercetată și, implicit, judecată și pentru alte acuzații mai grave, ce ar fi adus o pedeapsă mult mai mare. Însă este fără echivoc, pedeapsa rămâne definitivă, de trei ani și o lună de detenție. Asta în timp ce cei doi bărbați sunt în continuare cercetați de procurorii anticorupție și există și în cazul lor posibilitatea încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției sau, de ce nu, trimiterea în judecată.”