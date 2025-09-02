Ministrul Justiției a convocat o întâlnire cu angajații sistemului judiciar. Ce soluții propune pentru a îmbunătăți domeniul

Stiri Justitie
02-09-2025 | 18:18
Ministrul Justiției
INQUAM PHOTOS/Virgil Simonescu

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a invitat, joi, reprezentanţii instituţiilor sistemului judiciar la o întâlnire de lucru, în scopul identificării celor mai bune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii din domeniul justiţiei.  

autor
Claudia Alionescu

Ministrul Justiţiei a adresat Preşedintei Consiliului Superior al Magistraturii, Preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Directoarei Institutului Naţional al Magistraturii, Preşedintelui Uniunii Naţionale a Barourilor din România, Preşedintelui Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, Preşedintelui Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din România şi Directorului Şcolii Naţionale de Grefieri o invitaţie la dialog instituţional, în scopul identificării celor mai bune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii din domeniul justiţiei”, anunţă Ministerul Justiţiei.

Agenda discuţiilor va cuprinde teme de real interes pentru sistemul de justiţie din România, precum digitalizarea actului de justiţie, actualizarea taxelor judiciare de timbru şi stabilirea acestora ca venit suport pentru investiţiile în infrastructura judiciară, identificarea unor metode pentru eficientizarea punerii în aplicare a procedurii administrării probelor de către avocaţi sau consilieri juridici, identificarea unor sancţiuni, inclusiv procesuale, eficiente şi disuasive în cazul celor care formulează plângeri contravenţionale cu rea-credinţă ori vădit neîntemeiate şi identificarea unor soluţii alternative, toate acestea în scopul degrevării activităţii instanţelor judecătoreşti.

În acest proces de analiză va fi luat în considerare şi faptul că, în prezent, se află în dezbatere parlamentară anumite iniţiative legislative care au ca obiect amendarea legislaţiei relevante, ce ar putea avea impact asupra reducerii duratei proceselor şi asupra eficientizării activităţii instanţelor de judecată”, menţionează comunicatul.

Precizăm că unul dintre obiectivele asumate în cadrul Programului de Guvernare 2025–2028, la secţiunea Justiţie, constă în reducerea duratei de soluţionare a cauzelor şi punerea eficientă în executare a hotărârilor judecătoreşti”, mai anunţă ministerul.

Citește și
Radu Marinescu, ministrul Justiției
Mesajul ministrului Justiţiei pentru sutele de păgubiţi din dosarul Nordis: Aveţi încredere în Justiţie!

Ministerul Justiţiei arată că acest obiectiv este în strânsă conexiune cu alte măsuri deosebit de importante, precum promovarea unor instrumente alternative de soluţionare a proceselor în instanţă, instituirea cadrului legal pentru soluţionarea la distanţă a litigiilor cu profesionişti, introducerea unor proceduri adecvate de filtrare a sesizării instanţelor, apte să conducă la reducerea inflaţiei de cauze care nu necesită o soluţionare judiciară, digitalizarea instanţelor judecătoreşti, prin generalizarea dosarului electronic şi revizuirea cadrului legislativ, în special a normelor de procedură.

Întâlnirea de lucru va avea loc joi, 4 septembrie, la sediul Ministerului Justiţiei, în contextul necesităţii identificării soluţiilor concrete pentru punerea în aplicare a dezideratelor cuprinse în Programul de Guvernare 2025–2028.

Valul de proteste din justiție

În urmă cu aproximativ o săptămână, în semn de protest față de proiectul de reformă a pensiilor magistraților, Parchetul Tribunalului București a anunțat primul suspendarea activității, cu excepția cauzelor penale urgente, urmând procurorii de la Parchetul Curții de Apel București. Apoi, toate cele 16 curţi de apel din ţară s-au raliat protestului. 

În replică, Radu Marinescu a precizat că magistraţii nu pot intra în grevă, nici măcar într-o grevă masată, acest lucru fiind interzis de lege.

Momentul în care un tânăr care mergea pe trotinetă a lovit o femeie pe trecerea de pietoni, în București. Victima a murit

Sursa: News.ro

Etichete: proteste, angajati, ministrul justitiei, solutii,

Dată publicare: 02-09-2025 18:07

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Ce a răspuns ministrul Justiţiei (PSD), întrebat dacă dosarele Revoluţiei vor fi ”îngropate” după moartea lui Ion Iliescu
Stiri Politice
Ce a răspuns ministrul Justiţiei (PSD), întrebat dacă dosarele Revoluţiei vor fi ”îngropate” după moartea lui Ion Iliescu

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, membru al Partidului Social Democrat, a fost întrebat sâmbătă, într-o emisiune televizată, ”dacă odată cu Ion Iliescu au fost îngropate şi dosarele Revoluţiei şi Mineriadei”.

Mesajul ministrului Justiţiei pentru sutele de păgubiţi din dosarul Nordis: Aveţi încredere în Justiţie!
Stiri actuale
Mesajul ministrului Justiţiei pentru sutele de păgubiţi din dosarul Nordis: Aveţi încredere în Justiţie!

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, le transmite sutelor de păgubiţi din dosarul Nordis să aibă încredere în Justiţie. De asemenea, Radu Marinescu le cere magistraţilor să fie ”responsabili, prompţi în a realiza un act de Justiţie de calitate”.

Ministrul Justiției: Magistrații nu au voie să facă grevă, nici măcar „mascată”
Stiri actuale
Ministrul Justiției: Magistrații nu au voie să facă grevă, nici măcar „mascată”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a precizat că magistraţii nu pot intra în grevă, nici măcar într-o grevă mascată, acest lucru fiind interzis de lege.

Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”
Stiri Justitie
Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că nu trebuie să se ajungă la un război între puterile statului, după ce judecătorii și procurorii au început să anunțe suspendarea activității din cauza proiectului de reformă în justiție promovat de Guvern.

Statul vrea pedepse mai aspre pentru agresori. Ministrul Justiției: „Gândim inclusiv soluţia incriminării feminicidului”
Stiri actuale
Statul vrea pedepse mai aspre pentru agresori. Ministrul Justiției: „Gândim inclusiv soluţia incriminării feminicidului”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat joi că autoritățile analizează înăsprirea pedepselor pentru violența domestică, luând în calcul și introducerea infracțiunii de feminicid, model aflat deja în fază avansată de adoptare în Italia.

 

Recomandări
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%
Stiri Politice
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

Guvernul a prezentat, marți, o simulare de calcul privind reducerea numărului de posturi din administrația publică locală, care are drept scop scăderea cheltuielilor din aparatul de stat.

Momentul în care un tânăr care mergea pe trotinetă a lovit o femeie pe trecerea de pietoni, în București. Victima a murit
Stiri actuale
Momentul în care un tânăr care mergea pe trotinetă a lovit o femeie pe trecerea de pietoni, în București. Victima a murit

Un tânăr de 22 de ani este cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta electrică o femeie, pe o trecere de pietoni din București. Victima, rănită grav în impact, a murit la spital.

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Septembrie 2025

48:21

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28