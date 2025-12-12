Primul mesaj al judecătoarei care a confirmat dezvăluirile Recorder în fața șefei CAB: „Vă mulțumesc!”

12-12-2025 | 16:18
Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat conducerea Curții de Apel București, a postat vineri un mesaj pe Facebook în care mulțumește celor care o susțin pe ea și pe judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder.

Claudia Alionescu

Este prima reacție a judecătoarei după conferința de presă desfășurată joi la CAB.

''Mulțumesc tuturor care ne-au susținut și ne vor susține pe mine și colegul Laurențiu Beșu. Am foarte multe mesaje și apeluri, îmi cer scuze dacă nu răspund, însă aseară am plecat de la instanță la 20:30, iar astăzi am luat-o de la capăt. După ce îmi finalizez lucrările de astăzi, voi avea timp pentru a răspunde mai multor mesaje. Vă mulțumesc încă o dată'', transmite Raluca Moroșanu.

Joi, cu puțin timp înainte de începerea conferinței convocată de președinta CAB, Liana Arsenie, judecătoarea Raluca Moroșanu a avut curajul să iasă în fața jurnaliștilor și să confirme că tot ce a spus unul dintre colegii ei în documentarul Recorder este adevărat.

''Mă numesc Raluca Moroșanu. Sunt judecător la Secția I Penală a Curții de Apel București. Am 26 de ani de magistratură, din care 19 la Curtea de Apel București. Am venit aici ca să-l susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel București, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizați, pur și simplu, cu acțiuni disciplinare și cu tot ce știți dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu știu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susține probabil conducerea. Așa, ca paranteză - nu am fost nici ofițer acoperit, nici la 'Doi și un sfert', nicăieri. Am fost toată viața mea magistrat. Colegii din țară mă cunosc, pentru că am fost și formator la Institutul Național al Magistratului și la Școala Națională de Grefieri aproape 15 ani. Și ei vor ști că nu mint. Dacă nu-l cred pe colegul Laurențiu, măcar să mă creadă pe mine. Atât am putut spune'', a declarat magistratul, la începutul conferinței.

În documentarul ''Justiție capturată'', judecătorul Laurențiu Beșu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel București, instanță unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.

Dată publicare: 12-12-2025 16:05

