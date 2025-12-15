Oamenii de știință au secvențiat genomul uriaș al calamarului vampir. Descoperirile dezvăluie evoluția cefalopodelor

O echipă de cercetători de la Departamentul de neuroştiinţe şi biologie evolutivă al Universităţii din Viena a reuşit să secvenţieze genomul uriaş al unei fosile vii, calamarul vampir.

Studiul, publicat la sfârşitul lunii noiembrie în revista iScience, oferă date importante despre evoluţia cefalopodelor, transmite Live Science.

Cu ochii săi cu străluciri spectrale şi cu cele opt tentacule la fel ca verişoarele sale mai cunoscute, caracatiţele, la care se adaugă coloritul rubiniu închis, calamarul vampir, (Vampyroteuthis infernalis) şi-a dezvăluit în sfârşit secretele.

Cercetătorii au descoperit că acest cefalopod are cromozomi similari celor ai altor specii de calamari şi sepii, deşi face parte din ordinul octopodelor. Această descoperire oferă indicii cu privire la bagajul genetic al strămoşul comun al calmarilor şi caracatiţelor moderne de acum 300 de milioane de ani, când aceste două tipuri de cefalopode s-ar fi diferenţiat pe scara evolutivă.

Pe arborele evolutiv al cefalopodelor, calamarul vampir aparţine grupului care include caracatiţele, dar a suferit o „separare foarte veche" de restul cladei, a declarat pentru Live Science într-un e-mail autorul principal al studiului, Oleg Simakov, de la Departamentul de neuroştiinţe şi biologie evolutivă din cadrul Universităţii din Viena.

Analiza genetică a folosit PacBio

După ce au obţinut o mostră de ţesut de la un calamar vampir colectat accidental în Oceanul Pacific de Vest dintr-o croazieră de cercetare, cercetătorii au folosit o platformă de analiză genetică numită PacBio pentru a secvenţia ADN-ul mostrei. Din păcate, nu au existat alte mostre de calamar vampir cu care să îl compare, din cauza rarităţii lor. Folosind PacBio, cercetătorii au comparat genomul calamarului vampir cu cel al altor cefalopode, precum Argonautul (Argonauta hians), caracatiţa comună (Octopus vulgaris) şi caracatiţa ondulată (Eledone cirrhosa).

Calamarul vampir are un genom de 11 miliarde de perechi de baze, de aproape patru ori mai mare decât genomul uman - şi cel mai mare genom de cefalopode secvenţiat până în prezent, conform studiului.

Cercetătorii au descoperit că genomul calamarului vampir a păstrat o mare parte din aranjamentul său cromozomial ancestral, asemănător calamarului. În esenţă, este un octopod care arată genetic ca un calamar antic.

Calamarul vampir are o lungă istorie de a fi înţeles greşit. Când a fost descoperit iniţial în 1903, se credea că este o caracatiţă cirată datorită pânzei sale unice dintre braţe. În anii 1950, însă, oamenii de ştiinţă l-au reclasificat ca un grup separat, aparţinând nici caracatiţei, nici calamarului, ci ordinului Vampyromorphida, numit astfel pentru că arată ca şi cum ar purta o pelerină asemănătoare unui vampir.

Valoarea secvenţierii acestui genom este atât de mare, în parte şi pentru că aceste cefalopode sunt extrem de dificil de studiat, în principal pentru că trăiesc într-un habitat dificil de accesat, sunt solitari, rari şi nu supravieţuiesc bine în captivitate.

