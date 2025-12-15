Oamenii de știință au secvențiat genomul uriaș al calamarului vampir. Descoperirile dezvăluie evoluția cefalopodelor

Stiri Stiinta
15-12-2025 | 11:42
calamar vampir
X // MBARI

O echipă de cercetători de la Departamentul de neuroştiinţe şi biologie evolutivă al Universităţii din Viena a reuşit să secvenţieze genomul uriaş al unei fosile vii, calamarul vampir.

autor
Sabrina Saghin

Studiul, publicat la sfârşitul lunii noiembrie în revista iScience, oferă date importante despre evoluţia cefalopodelor, transmite Live Science.

Cu ochii săi cu străluciri spectrale şi cu cele opt tentacule la fel ca verişoarele sale mai cunoscute, caracatiţele, la care se adaugă coloritul rubiniu închis, calamarul vampir, (Vampyroteuthis infernalis) şi-a dezvăluit în sfârşit secretele.

Cercetătorii au descoperit că acest cefalopod are cromozomi similari celor ai altor specii de calamari şi sepii, deşi face parte din ordinul octopodelor. Această descoperire oferă indicii cu privire la bagajul genetic al strămoşul comun al calmarilor şi caracatiţelor moderne de acum 300 de milioane de ani, când aceste două tipuri de cefalopode s-ar fi diferenţiat pe scara evolutivă.

Pe arborele evolutiv al cefalopodelor, calamarul vampir aparţine grupului care include caracatiţele, dar a suferit o „separare foarte veche" de restul cladei, a declarat pentru Live Science într-un e-mail autorul principal al studiului, Oleg Simakov, de la Departamentul de neuroştiinţe şi biologie evolutivă din cadrul Universităţii din Viena.

Citește și
haine de toamna
Studiu: Hainele realizate din poliester reciclat poluează mai mult decât cele din poliester nou

Analiza genetică a folosit PacBio

După ce au obţinut o mostră de ţesut de la un calamar vampir colectat accidental în Oceanul Pacific de Vest dintr-o croazieră de cercetare, cercetătorii au folosit o platformă de analiză genetică numită PacBio pentru a secvenţia ADN-ul mostrei. Din păcate, nu au existat alte mostre de calamar vampir cu care să îl compare, din cauza rarităţii lor. Folosind PacBio, cercetătorii au comparat genomul calamarului vampir cu cel al altor cefalopode, precum Argonautul (Argonauta hians), caracatiţa comună (Octopus vulgaris) şi caracatiţa ondulată (Eledone cirrhosa).

Calamarul vampir are un genom de 11 miliarde de perechi de baze, de aproape patru ori mai mare decât genomul uman - şi cel mai mare genom de cefalopode secvenţiat până în prezent, conform studiului.

Cercetătorii au descoperit că genomul calamarului vampir a păstrat o mare parte din aranjamentul său cromozomial ancestral, asemănător calamarului. În esenţă, este un octopod care arată genetic ca un calamar antic.

Calamarul vampir are o lungă istorie de a fi înţeles greşit. Când a fost descoperit iniţial în 1903, se credea că este o caracatiţă cirată datorită pânzei sale unice dintre braţe. În anii 1950, însă, oamenii de ştiinţă l-au reclasificat ca un grup separat, aparţinând nici caracatiţei, nici calamarului, ci ordinului Vampyromorphida, numit astfel pentru că arată ca şi cum ar purta o pelerină asemănătoare unui vampir.

Valoarea secvenţierii acestui genom este atât de mare, în parte şi pentru că aceste cefalopode sunt extrem de dificil de studiat, în principal pentru că trăiesc într-un habitat dificil de accesat, sunt solitari, rari şi nu supravieţuiesc bine în captivitate.

Sursa: Agerpres

Etichete: studiu, descoperire, calamar, vampir,

Dată publicare: 15-12-2025 11:30

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Studiu: Hainele realizate din poliester reciclat poluează mai mult decât cele din poliester nou
Stiri Stiinta
Studiu: Hainele realizate din poliester reciclat poluează mai mult decât cele din poliester nou

Hainele din poliester reciclat, promovate ca soluții ecologice, poluează mai mult decât cele din poliester nou, arată un studiu al unui ONG, transmite AFP.  

Descoperire uimitoare făcută de scafandrii arheologi. O epavă de 2.000 de ani a fost găsită în portul din Alexandria. VIDEO
Stiri Stiinta
Descoperire uimitoare făcută de scafandrii arheologi. O epavă de 2.000 de ani a fost găsită în portul din Alexandria. VIDEO

Scafandrii arheologi au descoperit în portul din Alexandria epava unei ambarcaţiuni de agrement datând de circa 2.000 de ani, a anunţat Institutul European de Arheologie Subacvatică, citat de AFP. 

Studiu: De ce unele cancere nu mai răspund la tratament. Celulele canceroase își schimbă rapid genele pentru a supraviețui
Stiri Stiinta
Studiu: De ce unele cancere nu mai răspund la tratament. Celulele canceroase își schimbă rapid genele pentru a supraviețui

Celulele canceroase trăiesc într-un mediu ostil, cu puţin oxigen şi resurse limitate, dar reuşesc totuşi să se adapteze şi să crească.

Recomandări
Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de Justiție: „Statul de drept nu este negociabil”
Stiri Politice
Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de Justiție: „Statul de drept nu este negociabil”

În contextul protestelor declanșate de dezvăluirile privind sistemul de justiție, președintele Nicușor Dan afirmă că va duce la nivel european îngrijorările societății românești și promite că în limitele Constituției va acționa pentru apărarea justiției.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, lunea trecută şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, de la ora 14.00.

Cum ar putea arăta piața imobiliară în 2026. Prețurile dau semne de stagnare, deja, în unele orașe
iBani
Cum ar putea arăta piața imobiliară în 2026. Prețurile dau semne de stagnare, deja, în unele orașe

2025 a fost unul dificil pentru piața imobiliară, cu creșteri mari de prețuri, dar și majorări de taxe și incertitudini. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 Decembrie 2025

03:33:38

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28