Candidații sunt: Ioan-Viorel Cerbu (procuror DNA, delegat șef adjunct), Vlad Grigorescu (DIICOT) și Tatiana Toader (șef adjunct DNA).

Interviurile pentru posturile de adjuncți

Tot marți, alți trei procurori susțin interviurile pentru cele două funcții de procuror-șef adjunct DNA: Marinela Mincă (șefa Secției judiciare DNA), Mihai Prună (PICCJ) și Marius-Ionel Ștefan (DNA Pitești).

Context și calendar

Selecția vine în contextul în care funcțiile de procuror general al PICCJ și procuror-șef al DNA rămân vacante de la 31 martie, iar cea de la DIICOT de la 14 aprilie. Luni au fost audiați candidații pentru procuror general: Cristina Chiriac (DNA Iași) și Bogdan-Ciprian Pîrlog (parchet militar). De asemenea, actualul șef al DNA, Marius Voineag, a fost evaluat pentru funcția de adjunct al procurorului general.

Din cei 19 candidați înscriși pentru conducerea PICCJ, DNA și DIICOT, toți îndeplinesc condițiile legale, anunța Ministerul Justiției pe 16 februarie.

Interviul presupune prezentarea unui proiect de management (maximum 30 de minute) și o sesiune de întrebări-răspunsuri (maximum o oră). Rezultatele selecției vor fi publicate pe 2 martie, când ministrul Justiției va înainta propunerile motivate Secției pentru procurori a CSM pentru aviz consultativ.