În România, înșelătoriile cu locuri de muncă au ajuns la 15% din totalul fraudelor online - anunță o companie de tehnologie financiară. Peste 40% dintre participanții la un sondaj realizat de una dintre cele mai mari platforme online de joburi din România își propun să își schimbe locul de muncă până în vară.

Alți aproape 12% intenționează să facă această schimbare până la final de an, iar 23% nu lucrează în prezent și doresc să se angajeze.

La Brașov, un târg de carieră a reunit sute de candidați și angajatori. Dificultatea de a găsi un loc de muncă stabil poate amplifica vulnerabilitatea în fața ofertelor înșelătoare.

Fraudele legate de joburi s-au triplat

Potrivit unui raport al unei companii globale de tehnologie financiară, fraudele legate de locurile de muncă s-au triplat la nivel internațional într-un singur an. În România, acestea reprezintă 15% din totalul incidentelor de fraudă raportate.

Schema începe cu un mesaj aparent legitim, transmis prin e-mail sau aplicații de mesagerie, în care sunt promise salarii de mii de euro, program flexibil și un proces de angajare rapid. După ce candidatul răspunde, urmează solicitarea de informații personale și financiare, justificată prin proceduri contractuale sau verificări administrative.

Adrian Bochiș, specialist în Resurse Umane: Au primit un mesaj pe mail în care li s-a promis o ofertă de job. Salariu 3.500 de euro. După interviul telefonic au fost anunțați că au fost acceptați pentru post și urmează să primescă un mail în care trebuie să trimită datele necesare pentru un contract de muncă li s-a cerut diplomă, buletin.

Fenomenul este confirmat și de platformele de recrutare - care au întărit verificările.

Ana Călugăru, reprezentantul unei platforme de recrutare: Fiecare firmă care încearcă să posteze la noi pe platformă este verificată de colegii noști în Registrul Comerțului pentru a vedea dacă activitatea pe care o are, există și în realitate.

Potrivit rapoartelor, în ultima perioadă s-a constatat că Telegram devine un canal major pentru înșelătoriile cu locuri de muncă, Meta continuă să genereze aproape jumătate dintre cazuri, iar TikTok înregistrează cea mai rapidă creștere, semn că escrocii urmăresc constant publicul acolo unde acesta este cel mai activ.