Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiţiei, transmis AGERPRES, lunea viitoare vor susţine interviurile candidaţii pentru ocuparea funcţiei de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie:

Cristina Chiriac, procuror-şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi;

Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar BucureştiTot luni, Marius I. Voineag, procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, va susţine interviul pentru ocuparea funcţiei de adjunct al procurorului general al PICCJ.

Marţi, 24 februarie, vor susţine interviurile candidaţii pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie: Ioan-Viorel Cerbu, procuror în cadrul DNA, delegat în funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie; Vlad Grigorescu, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism; Tatiana Toader, procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Tot marţi, vor susţine interviurile candidaţii pentru ocuparea celor două funcţii de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, respectiv: Marinela Mincă, procuror-şef al Secţiei judiciare în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie; Mihai Prună, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală; Marius-Ionel Ştefan, procuror-şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Piteşti.

Miercuri, 25 februarie, vor susţine interviurile candidaţii pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi anume: Ioana-Bogdana Albani, procuror-şef serviciu în cadrul DIICOT - structura centrală; Antonia Diaconu, procuror-şef serviciu în cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Piteşti; Alina Albu, procuror-şef al DIICOT; Codrin-Horaţiu Miron, procuror-şef serviciu în cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara; Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Joi, 26 februarie, vor susţine interviurile candidaţii pentru ocuparea celor două funcţii de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, respectiv: Aurel-Cristian Lazăr, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Timişoara; Alex-Florin Florenţa, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; Claudia-Ionela Curelaru, procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism; Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa; Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Ministerul Justiţiei precizează că timpul de susţinere a proiectului pentru exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere este de maxim 30 de minute, iar timpul dedicat pentru întrebări şi răspunsuri este de maxim o oră. Conform calendarului estimativ, publicat de Ministerul Justiţiei, rezultatele selecţiei vor fi publicate la data de 2 martie.

Tot atunci, propunerile motivate ale ministrului Justiţiei vor fi înaintate Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în vederea emiterii avizului consultativ.Funcţiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte şi cea de procuror-şef al DNA rămân vacante începând cu data de 31 martie, iar cea de procuror-şef al DIICOT de la 14 aprilie.

Potrivit legii, pot fi numiţi în funcţiile de conducere care fac obiectul procedurii de selecţie procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcţia de procuror sau judecător.Nu pot fi numiţi procurorii care au făcut parte din serviciile de informaţii sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege.