Instanţa a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis

Stiri Justitie
20-11-2025 | 19:55
Klaus si Carmen Iohannis
Getty

Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis.  

autor
Mihaela Ivăncică

"(...) azi, 20.11.2025, Tribunalul Sibiu s-a pronunţat în acest dosar cu privire la soluţionarea cererii de instituire a sechestrului asigurator, în sensul că instanţa a respins cererea formulată de reclamantul Statul Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, având ca obiect instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor pârâţilor în vederea garantării recuperării prejudiciului pretins", se arată într-un răspuns transmis de instanţă, la solicitarea AGERPRES.

Acţiunea Statului Român

Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea fostului preşedinte al României, Klaus Iohannis, la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

"Statul Român, prin DGRFP Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil", se menţionează într-un comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Potrivit sursei citate, având în vedere că pârâţii, respectiv familia Iohannis, au refuzat plata voluntară, în cadrul acţiunii s-a solicitat instanţei şi instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului.

Citește și
Nicușor Dan, președintele României
Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis

"Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român", au precizat reprezentanţii ANAF.

La începutul lunii octombrie, ANAF a anunţat printr-un comunicat că a preluat, în condiţiile legii, jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29 - ce a aparţinut familiei Iohannis - ca urmare a unei moşteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.

Declaraţia preşedintelui ANAF

Preşedintele instituţiei, Adrian Nica, declara atunci că ANAF nu avea, până la acel moment, indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr 29, şi va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi, urmând să solicite, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii.

"Între ANAF şi cei doi soţi a existat corespondenţă pe două paliere, o dată în ceea ce priveşte predarea imobilului, unde aceştia au menţionat prin avocat că nu deţin cheia şi prin urmare nu se pot prezenta la predarea imobilului şi, pe celălalt palier, aceştia au solicitat explicaţii privind modul de calcul al sumelor datorate. ANAF a oferit aceste explicaţii. Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soţi doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi şi va solicita, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat", a explicat şeful ANAF, la postul B1 TV.

Decizia Înaltei Curţi

În septembrie 2024, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv recursul declarat de Rodica Baştea, cea de la care familia Iohannis a cumpărat o parte dintr-un imobil din Sibiu, dosarul vizând dreptul de proprietate al casei.

După mai multe cicluri procesuale, în mai 2014, Tribunalul Braşov, printre alte măsuri dispuse în acest dosar, anulase contractul de vânzare-cumpărare în cazul imobilului din Sibiu "încheiat între pârâţii Baştea Ioan - decedat, moştenitor fiind Baştea Rodica, în calitate de vânzător, şi Iohannis Carmen Georgeta şi Iohannis Klaus Werner, în calitate de cumpărători", potrivit informaţiilor postate pe portalul instanţei. 

Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia. "Suntem pregătiţi”

Sursa: Agerpres

Etichete: Sibiu, klaus iohannis, anaf, sechestru,

Dată publicare: 20-11-2025 19:47

Articol recomandat de sport.ro
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Citește și...
Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu
Stiri actuale
Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu

Averea lui Iohannis este vizată de sechestru, în procesul deschis de ANAF legat de casa dobândită ilegal în Sibiu. Fiscul a cerut măsuri asiguratorii pentru bunurile deținute de Klaus și Carmen Iohannis.

Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis
Stiri Politice
Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis

Președintele Nicușor Dan va prezenta, miercuri, într-o conferință de presă Strategia Națională de Apărarea a țării. Documentul include și un reintroducerea unui element crucial pentru România, scos însă, în 2020, de Klaus Iohannis.

Ludovic Orban: Călin Georgescu nu s-a născut din neant. Iohannis a creat monstruoasa coaliție PSD-PNL, au sufocat România
Stiri Politice
Ludovic Orban: Călin Georgescu nu s-a născut din neant. Iohannis a creat monstruoasa coaliție PSD-PNL, au sufocat România

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat că ”nu s-a născut din neant” Călin Georgescu şi că acesta a apărut pe fondul unei decizii proaste a fostului preşedinte Klaus Iohannis, care a creat ”monstruoasa coaliţie” formată din PSD şi PNL.

Șeful ANAF: ”Klaus Iohannis va fi executat silit ca orice român, dacă nu predă de bunăvoie casa din Sibiu”. Ce termen are
Stiri Sociale
Șeful ANAF: ”Klaus Iohannis va fi executat silit ca orice român, dacă nu predă de bunăvoie casa din Sibiu”. Ce termen are

Klaus Iohannis va fi executat silit ”ca orice român” dacă nu predă casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță, a declarat Adrian Nicușor, președintele ANAF.

Klaus Iohannis, somat de ANAF să elibereze casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță şi să plătească un milion de euro
Stiri actuale
Klaus Iohannis, somat de ANAF să elibereze casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță şi să plătească un milion de euro

Agenţia Naţională de Administrarea Fiscală a solicitat soţilor Iohannis eliberarea unei jumătăți de imobil din Sibiu, pe care ei l-au dat în chirie timp de 17 ani unei bănci comerciale.

Recomandări
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un
Stiri externe
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia. "Suntem pregătiţi”

Preşedinţia Ucrainei a anunţat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia şi a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune.  

Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO
Stiri Justitie
Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO

Horațiu Potra a fost adus în țară, sub escortă, împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei au fost trimiși în judecată, în septembrie, alături de Călin Georgescu și alți 18 inculpați, pentru tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale.

Majorarea taxelor locale de la 1 ianuarie 2026, incertă. CCR a mutat ședința de judecată pe 10 decembrie
Stiri actuale
Majorarea taxelor locale de la 1 ianuarie 2026, incertă. CCR a mutat ședința de judecată pe 10 decembrie

Judecătorii CCCR au acceptat solicitarea Guvernului de preschimbare a ședinței de judecată a contestației AUR privind neconstituţionalitatea Legii care vizează majorarea taxelor locale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Noiembrie 2025

51:38

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 20 Noiembrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28