Parchetul European (EPPO) din București a efectuat miercuri percheziții în cadrul unei anchete privind o posibilă fraudă care a implicat două proiecte de fabricare a unităților de baterii litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro fiecare, cofinanțate de UE.

Un total de 14 percheziții domiciliare și comerciale au fost efectuate în România și Bulgaria pentru a strânge probe, potrivit unui comunicat transmis de instituția parchetul condus de Laura Codruța Kovesi.

De asemenea, au fost efectuate măsuri de investigație în Austria și Regatul Unit (UK). Șapte suspecți vor fi aduși la sediul EPPO din București pentru a fi informați cu privire la statutul lor de suspecți.

Conform anchetei, beneficiarii proiectelor au prezentat autorității de management din România documente false sau inexacte între 2020 și 2024, și anume oferte false pentru bugetul proiectelor, precum și documente inexacte pentru a-și dovedi propria contribuție financiară și capacitatea financiară.

Se înțelege că aceleași fonduri au fost utilizate în mod repetat pentru ambele proiecte pentru a crea aparența de soliditate financiară și au fost transferate în conturile beneficiarilor doar pentru perioada necesară generării extraselor de cont bancare justificative – obținând astfel ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care au primit deja 7,5 milioane de euro.

Se mai susține că unul dintre proiecte a fost implementat ilegal cu asistența unui funcționar public, care a certificat informații false în rapoartele vizitei la fața locului. Aceste rapoarte, care au stat la baza prelungirii ulterioare a contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului, au indicat în mod fals că echipamentele solicitate de contractul de furnizare au ajuns în țară, chiar dacă principalul furnizor nu achiziționase efectiv niciun echipament.

Infracțiuni de înșelăciune, fals și spălare de bani

De asemenea, beneficiarii sunt suspectați că au stabilit ulterior circuite financiare interne și internaționale frauduloase pentru a deturna fondurile în beneficiul lor.

Faptele cercetate ar putea constitui infracțiuni de înșelăciune, fals și spălare de bani.

EPPO a contat pe Structura de Sprijin a EPPO din România, Poliția Română – Direcția de Operațiuni Speciale, Poliția Română – Direcția de Investigații Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Prahova și București (I.P.J. Prahova, D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigații Criminale a Economice), Serviciul de Investigații Criminale - IPJ Bistrița-Năsăud, Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei Române, Compartimentul Luptă Antifraudă (DLAF), precum și Serviciul Național de Investigații din Bulgaria și Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate din Bulgaria.

Toate persoanele în cauză sunt prezumate a fi nevinovate până la dovedirea vinovăției de către instanțele judecătorești române competente.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.