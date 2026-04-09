Ciclonul „Erminio” a readus iarna în România. Zăpezi și cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată la noi, în aprilie

Potrivit meteorologilor, țara noastră se află sub influența unui ciclon mediteraneean, iar în noaptea de Înviere se anunță ploi și ninsori la altitudine.

În Munții Bucegi viscoleşte ca-n miez de iarnă, iar stratul de zăpadă depăşeşte pe alocuri patru metri.

Alex Baran, meteorolog Vârful Omu: „Ninsoare și viscol aici la Vârful Omu. Minimă de minus 13 azi-noapte."

Ninsorile au revenit și în județul Suceava, iar în Pasul Ciumârna s-a așternut un strat generos de zăpadă.

Și în Bucovina, iarna le-a creat probleme șoferilor.

Pe drumurile naționale, în special în Pasurile Tihuța și Palma, drumarii au scos iar utilajele la lucru.

Și pe şoselele din centrul țării a fost nevoie de material antiderapant.

Corespondent Știrile ProTV: „La Întorsura Buzăului ninge, iar azi-noapte temperaturile au coborât sub zero grade. Meteorologii spun că urmează două zile cu ploi şi lapoviță iar în centrul țării strat de zăpadă de până la 6 centimetri."

În Munții Făgăraș s-a aşternut un nou strat de zăpadă iar salvamontiştii avertizează turiştii să fie atenţi la traseele pe care le aleg.

Cornel Voicu, Salvamont Argeș: „Vântul suflă cu intensificări, iar vizibilitatea pe creste este redusă. Traseele alpine și zonele expuse avalanșelor ar trebui evitate!”

A nins și la Rânca, pe Transalpina.

Șoferiţă: „Este surprinzător, nu ne aşteptam."

Turist: „Am văzut de jos, dar nu ne aşteptam să fie aşa multă zăpadă.”

România se află, în aceste zile, sub infuența ciclonului mediteraneean "Erminio". Vremea începe să îşi revină de Paşte.

Oana Catrina, meteorolog de serviciu INMH: „Sărbătorile pascale aduc valori de temperaturi ce se vor apropia de cele normale, temperaturi cuprinse cam între 12 grade pe litoral şi în nordul Moldovei, până la 18 grade în Câmpia Română, cam 17-18 grade în Capitală."

Cei care şi-au planificat sejururi de paşte în zonele montane au nevoie de haine şi încălţări potrivite pentru această vreme, plus cauciucuri de iarnă la maşină.