Ciclonul „Erminio” a readus iarna în România. Zăpezi și cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată la noi, în aprilie

În timp ce ne pregătim de Paște, iarna ne face o demonstrație de forță. La munte s-a așternut un strat nou de zăpadă care a adus și un record de frig pentru luna aprilie: minus 13 grade la Vârful Omu.

Ana Maria Barbu,  Mariana Apostoaie,  Natașa Paraschiv,  Gigi Ciuncanu

Potrivit meteorologilor, țara noastră se află sub influența unui ciclon mediteraneean, iar în noaptea de Înviere se anunță ploi și ninsori la altitudine. 

În Munții Bucegi viscoleşte ca-n miez de iarnă, iar stratul de zăpadă depăşeşte pe alocuri patru metri. 

Alex Baran, meteorolog Vârful Omu: „Ninsoare și viscol aici la Vârful Omu. Minimă de minus 13 azi-noapte."

Ninsorile au revenit și în județul Suceava, iar în Pasul Ciumârna s-a așternut un strat generos de zăpadă.  

Și în Bucovina, iarna le-a creat probleme șoferilor.

Pe drumurile naționale, în special în Pasurile Tihuța și Palma, drumarii au scos iar utilajele la lucru. 

Și pe şoselele din centrul țării a fost nevoie de material antiderapant.

Corespondent Știrile ProTV: „La Întorsura Buzăului ninge, iar azi-noapte temperaturile au coborât sub zero grade. Meteorologii spun că urmează două zile cu ploi şi lapoviță iar în centrul țării strat de zăpadă de până la 6 centimetri." 

În Munții Făgăraș s-a aşternut un nou strat de zăpadă iar salvamontiştii avertizează turiştii să fie atenţi la traseele pe care le aleg.

Cornel Voicu, Salvamont Argeș: „Vântul suflă cu intensificări, iar vizibilitatea pe creste este redusă. Traseele alpine și zonele expuse avalanșelor ar trebui evitate!”

A nins și la Rânca, pe Transalpina. 

Șoferiţă: „Este surprinzător, nu ne aşteptam." 

Turist: „Am văzut de jos, dar nu ne aşteptam să fie aşa multă zăpadă.”

România se află, în aceste zile, sub infuența ciclonului mediteraneean "Erminio". Vremea începe să îşi revină de Paşte. 

Oana Catrina, meteorolog de serviciu INMH: „Sărbătorile pascale aduc valori de temperaturi ce se vor apropia de cele normale, temperaturi cuprinse cam între 12 grade pe litoral şi în nordul Moldovei, până la 18 grade în Câmpia Română, cam 17-18 grade în Capitală."

Cei care şi-au planificat sejururi de paşte în zonele montane au nevoie de haine şi încălţări potrivite pentru această vreme, plus cauciucuri de iarnă la maşină. 

Articol recomandat de sport.ro
Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională
Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională
Autoritățile mobilizează mii de polițiști și jandarmi pe străzi, de Paște. Recomandări pentru șoferi

Cei care vor petrece aceste sărbători departe de casă se pregătesc de drum, dacă nu au pornit deja. Autoritățile au mobilizat forțe suplimentare pentru a supraveghea traficul. 
Ce au descoperit inspectorii ANPC la mieii și ouăle vândute înainte de Paște. A „plouat” cu amenzi, 11 magazine închise

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de 3,8 milioane de lei în urma controalelor făcute în această săptămână.
Percheziții la un padoc deținut de fiul primăriței din Berchișești. Polițiștii bănuiesc că ar fi fost ucise mii de animale

Poliţiştii au făcut percheziţii la un adăpost privat pentru câinii fără stăpân din județul Suceava, dar şi în locuinţa fiului primăriței, administratorul acelor padocuri. 

Ultima dorință a lui Mircea Lucescu i-a fost îndeplinită. Ce i-a spus medicului său, de pe patul de spital

Un altar de flori și lumină s-a format la intrarea în Arena Națională și se mărește cu fiecare oră, pe măsură ce mii oamenii își iau rămas bun de la Mircea Lucescu. 

Decizie în dosarul ”10 august”, cu doar 6 luni înaintea prescrierii. Expertiza Armatei atestă violența extremă a Jandarmiei

Tribunalul Militar București a admis parțial cererea avocaților Declic de a nu mai audia și restul de 373 de martori din dosarul ”10 august”, în condițiile în care există deja peste 600 de mărturii. Decizia evită pe moment riscul prescrierii faptelor. 

Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă! Lacrimile curg. Și-a făcut apariția și miliardarul ucrainean Ahmetov

Ce a vorbit Marian Aliuță cu familia Lucescu pe Arena Națională: „Răzvan a spus așa”