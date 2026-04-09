Printre țările care ar putea beneficia de pe urma acestui plan se numără România, Polonia, Lituania și Grecia.

Asta ar presupune sporirea numărul de militari americani mai aproape de granița cu Rusia, o mutare care ar putea înfuria Moscova.

Șeful NATO l-a vizitat pe Trump miercuri noapte, într-o încercare de a preveni o ruptură majoră între SUA și NATO. După o discuție de peste 2 ore, Donald Trump s-a mărginit să-și reitereze frustrarea față de unele state NATO.

Iar șeful NATO a acordat un interviu postului CNN, însă a evitat răspunsurile directe ;i a trecut de la laudele pentru Donald Trump, la apărarea membrilor NATO.

Mark Rutte: „Evident, a fost o discuție în care am spus lucrurilor pe nume foarte deschis, dar a fost o discuție între doi prieteni buni. Să fie clar, (Trump) este în mod clar dezamăgit de mulți aliați din NATO și pot să-i înțeleg punctul de vedere. În același timp, am fost în măsură să-i spun că marea majoritate a statelor membre din Europa au ajutat, cu baze, logistică, permisiuni de survol. Așadar, tabloul e nuanțat, nu e în alb-negru.”

Jake Tapper: Wall Street Journal scrie ca președintele ia în calcul să pedepsească unii aliați NATO pentru că nu au ajutat SUA în războiul împotriva Iranului. Propunerea ar consta în, cităm, „mutarea unor trupe americane din țările membre care nu au contribuit la campania din Iran în țările care au sprijinit campania.

Mark Rutte: „Repet, am discutat cu mare franchețe, mi-a spus deschis ce crede despre situație.”

Jake Tapper: Unele țări nu au permis americanilor să le folosească nici bazele, nici spațiul aerian, precum Spania, Franța.

Mark Rutte: „Dar majoritatea, inclusiv Franța, au făcut ce au promis să facă în asemenea situații. E adevărat, nu toate și-au respectat angajamentele și îi înțeleg pe deplin dezamăgirea”.

Mark Rutte: ”Să nu fim naivi”

Spania, Franța, Germania și Italia sunt țările care l-au nemulțumit în diverse grade pe președintele american.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: ”Am o declarație directă a președintelui Statelor Unite despre NATO și o voi împărtăși cu dumneavoastră: „Au fost puși la încercare și au eșuat”.

Reporter: Sunteți de acord că unele țări NATO au picat testul?

Mark Rutte: „Unele da, dar marea majoritate au făcut ce au promis pentru că știu că NATO are menirea nu doar să protejeze spațiul euro-atlantic, ci și să ofere Statelor Unite o platformă de proiecție a puterii”.

Mark Rutte a atras atenția și asupra cooperării dintre statele din așa-numita ”Axă a Răului”.

Mark Rutte: ”Să nu fim naivi, știm că în războiul din Ucraina, Rusia, Coreea de Nord, Belarus, China și Iranul lucrează împreună. Vedem că spațiile Indo-Pacific, Orientul Mijlociu și Euro-Atlantic sunt tot mai interconectate. Rusia exportă tehnologia rachetelor către Coreea de Nord, de unde ia bani pe care îi dă iranienilor în schimbul tehnologiei dronelor, iar iranienii folosesc banii ca să-și finanțeze acoliții din Orientul Mijlociu, a căror menire este să creeze haos”.