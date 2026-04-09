„În legătură cu apropierea sărbătorii ortodoxe de Paște (Învierea Domnului), se declară un armistițiu începând cu ora 16:00 din 11 aprilie până la sfârșitul zilei de 12 aprilie”, a transmis Kremlinul, potrivit RIA, unul dintre principalele canale de propagandă ale Moscovei.

În același timp, trupele au primit ordin să fie pregătite pentru a respinge eventuale provocări din partea inamicului.

Și în anul 2025, Putin a declarat un armistițiu de Paște, pe care l-a încălcat. La acea perioadă, preşedintele Zelenski a raportat „operaţiuni ruseşti” în sectoarele Pokrovsk şi Siversk pe frontul de est, acuzând armata rusă că a „continuat să folosească arme grele”. El a raportat un total de 50 de asalturi şi 446 de bombardamente ale forţelor ruse de la începutul armistiţiului.