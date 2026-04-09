"Am discutat cu toţi actorii implicaţi, am analizat şi am ajuns la o concluzie: voi propune Consiliului Local un proiect de hotărâre prin care vom interzice toate jocurile de noroc din municipiu. Nu vom mai avea asemenea locaţii la fiecare colţ de stradă, la fiecare parter de bloc, lângă unităţile de învăţământ! Însă, ţinând cont şi de situaţia angajaţilor acestor operatori, jocurile vor fi permise doar în hotelurile acreditate de Ministerul Turismului şi în centrele comerciale mari", a transmis edilul.

Cristian Gentea a precizat că aceste spaţii vor avea restricţii privind culoarea exteriorului, nu vor avea reclame luminoase şi "vor plăti o taxă anuală substanţială".

Fiecare primărie din țară va decide dacă mai permite sau nu jocurile de noroc

Primăria Piteşti a organizat, pe 2 aprilie, o consultare publică privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc la nivelul municipiului, în contextul adoptării OUG 7/2026. La consultare au fost invitaţi să participe cetăţeni, reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului educaţional, social şi de afaceri, precum şi reprezentanţi ai organismelor de profil din domeniul jocurilor de noroc.

Guvernul a modificat, în luna februarie, reglementările referitoare la organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, prin introducerea obligaţiei operatorilor licenţiaţi de a obţine, pe lângă licenţa naţională, şi o autorizaţie de funcţionare de la autoritatea administraţiei publice locale pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea.