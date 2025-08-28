O parte din mita primită de primarul din Mangalia ar fi fost ascunsă prin achiziția unui hotel din stațiunea Cap Aurora

28-08-2025 | 08:09
Primar Mangalia
Pro Tv

Primarul din Mangalia Cristian Radu a fost arestat preventiv miercuri seară, după ce procurorii anticorupție au contestat măsura controlului judiciar.

autor
Ina Popescu

Edilul este acuzat că ar fi primit mită și cadouri de lux în valoare de peste 600.000 de euro în mai multe tranșe. Totul ca să elibereze diferite documente care ar fi permis intrarea în legalitate a unor construcții deja ridicate.

În plus ar fi luat bani și de la mai mulți afaceriști locali în schimbul unei protecții la controale. Anchetatorii mai susțin că o parte din sumele primite ar fi fost ascunse prin achiziția unui hotel din stațiunea Cap Aurora.

Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă. Cristian Radu se află la al patrulea mandat și mai este cercetat pentru abuz în serviciu.

Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari

Sursa: Pro TV

Etichete: primar, Mangalia, mita,

Dată publicare: 28-08-2025 08:09

