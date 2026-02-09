Procedura de selecție a fost declanșată în urmă cu o aproximativ o lună de ministrul Radu Marinescu. Potrivit calendarului oficial, până pe 16 februarie va fi publicată lista procurorilor care îndeplinesc condițiile legale pentru a intra în competiție.

În perioada 23–26 februarie, candidații admiși vor susține interviuri în fața ministrului Justiției și a comisiei de selecție. Evaluarea va include prezentarea proiectului managerial, verificarea aptitudinilor de management și comunicare, precum și modul în care fiecare candidat se raportează la valorile profesiei și ale funcției vizate.

Rezultatele selecției vor fi făcute publice pe 2 martie. În aceeași zi, ministrul Justiției va trimite propunerile motivate către Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care va emite un aviz consultativ. Decizia finală de numire aparține președintelui României.

Cine a intrat în cursa pentru șefia marilor parchete

La selecția procurorilor, în vederea formulării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor de procuror general și de adjunct al procurorului general ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror-șef și procurori-şefi adjuncți ai Direcției Naționale Anticorupție şi procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), organizată de Ministerul Justiției în perioada 08.01.2026 – 02.03.2026, s-au înscris următorii candidaţi:

A. Pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

doamna Cristina CHIRIAC, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi;

domnul Bogdan-Ciprian PÎRLOG, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

B. Pentru funcţia de adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

domnul Marius I. VOINEAG, procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

C. Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

doamna Tatiana TOADER, procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

domnul Vlad GRIGORESCU, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

domnul Ioan-Viorel CERBU, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, delegat în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

D. Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

domnul Mihai PRUNĂ, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secţia de urmărire penală;

doamna Marinela MINCĂ, procuror şef al Secţiei judiciare în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

domnul Marius-Ionel ŞTEFAN, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti.

E. Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

doamna Ioana-Bogdana ALBANI, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – structura centrală;

doamna Antonia DIACONU, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti;

doamna Alina ALBU, procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

domnul Codrin-Horaţiu MIRON, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara;

domnul Bogdan-Ciprian PÎRLOG, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

F. Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

domnul Aurel-Cristian LAZĂR, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara;

domnul Alex-Florin FLORENŢA, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

doamna Claudia-Ionela CURELARU, procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

domnul Gill-Julien GRIGORE-IACOBICI, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa;

domnul Mihai-Răzvan NEGULESCU, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Radu Marinescu a insistat că procesul nu va fi unul politic

„Aceste numiri se vor face strict în conformitate cu dispozițiile legii. Din perspectiva mea, nu poate fi vorba de o negociere politică aici, ci doar despre respectarea procedurilor legale”, a declarat ministrul.

El a subliniat că procedura este deschisă tuturor procurorilor eligibili și a încurajat participarea celor cu abilități manageriale.

„Vă asigur că nu există un rezultat dinainte stabilit. Va fi rigoare, respectarea legii și o evaluare reală a tuturor candidaturilor. Îi încurajez pe toți cei care pot asuma responsabil această funcție să se înscrie”, a adăugat Marinescu.

Ce condiții trebuie să îndeplinească procurorii care vor șefia Parchetului General, DNA sau DIICOT

Potrivit legii, candidații trebuie să aibă o vechime de minimum 15 ani în magistratură (ca procuror sau judecător), să nu fi fost sancționați disciplinar și să prezinte un proiect managerial pentru funcția vizată. De asemenea, ei trebuie să demonstreze experiență profesională și capacitatea de a lucra în echipă.

Sunt excluși din start procurorii care au făcut parte din serviciile de informații sau au colaborat cu acestea, precum și cei aflați într-o situație de conflict de interese care le-ar putea afecta imparțialitatea.

Funcțiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de procuror-șef al DNA devin vacante la 31 martie, iar funcția de procuror-șef al DIICOT – la 14 aprilie.

Actualii șefi ai Parchetului General și DNA, Alex Florența și Marius Voineag, au fost numiți pe 30 martie 2023, pentru un mandat de trei ani, la propunerea fostului ministru Cătălin Predoiu și prin decret al președintelui Klaus Iohannis. Conform legii, ambii pot candida pentru un nou mandat.

Noii procurori șefi își vor prelua efectiv funcțiile doar după expirarea mandatelor celor în exercițiu.

Procedura de selecție a Parchetului General, DNA sau DIICOT, contestată de majoritatea procurorilor

Majoritatea procurorilor văd necesară modificarea procedurii de numire a procurorului general și a șefilor DNA și DIICOT, propunând mandate unice de 5 ani, fără posibilitatea reînnoirii, și introducerea unui aviz conform al Secției pentru procurori CSM.

În luna decembrie 2025, Secţia pentru procurori a CSM a decis consultarea adunărilor generale ale procurorilor cu privire la necesitatea modificării legislaţiei penale şi procesual-penale, precum şi a legilor justiţiei. "Analizând conţinutul documentelor înaintate, Secţia constată că adunările generale ale procurorilor au hotărât în unanimitate că sunt necesare modificări legislative în vederea îmbunătăţirii organizării şi funcţionării sistemului judiciar, respectiv pentru soluţionarea cauzelor penale într-un termen rezonabil.

Propunerile formulate de procurori au fost transmise Ministerului Justiţiei, comisiilor juridice ale Parlamentului şi Comitetului pe legile justiţiei înfiinţat la Palatul Victoria.

Astfel, procurorii solicită modificarea procedurii de numire a procurorului general al României, a procurorilor-şefi DNA şi DIICOT, a adjuncţilor acestora, precum şi a procurorilor-şefi de secţie din cadrul acestor structuri."S-a apreciat că este necesar ca durata mandatelor pentru procurorul general şi pentru procurorii-şefi ai direcţiilor specializate să fie de 5 ani (mandat unic), împrejurare care ar oferi o stabilitate mai mare şi o independenţă sporită faţă de ciclurile politice.

De asemenea, s-a apreciat că ar fi necesară introducerea avizului conform din partea Secţiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. În acord cu recomandările Comisiei de la Veneţia, durata mandatului nu ar trebui să fie sincronizată sau apropiată de ciclurile politice - cum sunt alegerile parlamentare sau schimbările de guvern - astfel încât procurorul general şi şefii DNA şi DIICOT să rămână independenţi faţă de presiuni externe şi schimbări politice. În plus, o durată mai mare a mandatului permite gestionarea unor politici penale pe termen mediu şi lung", este propunerea procurorilor.